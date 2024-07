Santa Croce Camerina (Rg): ad agosto la terza edizione di “Calici sotto le stelle”

Punta Secca a Santa Croce Camerina, nel ragusano, ospiterà nel prossimo mese di agosto la manifestazione “Calici sotto le stelle” giunta alla terza edizione. Appuntamento nel piccolo borgo marinaro per il 10 agosto. Saranno undici le cantine partecipanti, rappresentative del sud est vitivinicolo dell’isola. Ad animare la serata anche due streetband. I dettagli saranno resi noti nel corso della conferenza stampa in programma lunedì 5 agosto alle 11.00 al comune di Santa Croce Camerina.

Un evento promosso ed organizzato dall’associazione Glocal con il patrocinio del comune di Santa Croce Camerina. La manifestazione intende promuovere l’enogastronomia del borgo. Anche quest’anno appuntamento per il 10 agosto.

L’evento, nato per promuovere i vini siciliani, ha creato sin da subito una bella intesa tra i produttori e le attività commerciali del luogo, diventando in breve tempo un importante momento di promozione e richiamando centinaia di persone dai comuni limitrofi nonché i turisti che colgono l’occasione per conoscere questo angolo di territorio anche sul fronte enologico.

Si prospetta una piacevole serata sotto il cielo stellato di Punta Secca, tra la musica dei giovani di Risveglio Kamarinense che apriranno la manifestazione e quella del carismatico gruppo itinerante Size 46 streetband e, naturalmente, tanto buon vino.

“Siamo felici di essere arrivati alla terza edizione – spiega SimoneTumino, presidente dell’associazione Glocal – calici sotto le stelle è una manifestazione che,nata come intrattenimento dei fruitori della località balneare, ormai è diventata un appuntamento fissoe molto atteso da tutti. Ringraziamo l’amministrazione comunale di Santa Croce Camerina per il prezioso supporto e per aver creduto ancora una volta nella bontà del progetto. Quest’anno ci sono tante novità, nuove cantine della zona dell’Etna e nuove modalità di organizzazione per rendere un servizio più adeguato.

Il 10 agosto avremo modo di raccontare il sud est vitivinicolo – conclude Simone Tumino – che negli ultimi anni sta riscuotendo sempre più successo. Il tutto in una formula dinamica e piacevolmente accogliente, con tanta buona musica.” I dettagli saranno resi noti in conferenza stampa il prossimo lunedì 5 agosto alle 11.00 al comune di Santa Croce Camerina alla presenza del sindaco, Giuseppe Dimartino.

A partecipare all’edizione 2024 della manifestazione saranno le cantine: Akrille Bastianich/Cutrera, Azienda di Rachele, Beniamino Fede, Cantoneri, Gurrieri vini, Losi Vigne Migranti, Vigna di Pettineo, Tenute Foti Randazzese, Tenute Navarra, Terre di Giurfo, Turi Eccellenze dell’Etna.

L’apertura e la distribuzione calici avrà luogo negli infopoint di piazza Vigata e piazza Concordia a partire dalle ore 19.00 con l’apertura dei banchi di assaggio ore 20.45. Successivamente si potranno effettuare 5 degustazioni vini con un contributo di € 15,00, oppure 3 degustazioni con € 10,00 . La manifestazione si concluderà a mezzanotte.