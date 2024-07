Capo d’Orlando (Me): grande spettacolo per il XXIX saggio della “Gymnasium Artistica”

Domenica 28 luglio presso la palestra dell’Asgymnasium Curcio di Capo d’Orlando, centro tirrenico del messinese,, si è svolto il XXIX saggio di ginnastica artistica. Come ogni anno il “Mr” così lo chiamano le sue allieve, diletta gli spettatori di uno spettacolo ginnico capace di entusiasmare qualunque spettatore.

Salti in alto, capriole, ponti, rovesciate laterali, corse altalenanti, tutto manifesta l’esibizione di atlete che esprimono disciplina con un corpo ginnico dove i centimetri esprimono l’importanza della precisione di un salto.

Le giovani ginnaste del comprensorio, hanno modo di esprimersi ogni anno a luglio, per uno spettacolo che toglie il fiato. Sulle note delle colonne sonore di film colossal, il mister realizza scenari coreografici avvincenti.

Ma chi è Emanuele Curcio, il “Mr” che è stato capace di creare una realtà sportiva che spicca sull’intero hinterland. Curcio in passato si è fatto notare come calciatore italiano, nel ruolo di centrocampista o attaccante.

Nella stagione del 1973-1974 vinse il campionato di Serie D contribuendo al successo con 8 reti in 27 partite. Venne acquistato dalla Roma con cui esordì in massima serie. Motivi personali lo spinsero a non rimanere nella Capitale e proseguì la carriera nella Serie C. Nell’estate del 1975 fu ceduto in comproprietà all’Alessandria, poi Cosenza e Ragusa.

Lasciò l’attività agonistica nel Trapani a 28 anni, ma il suo animo ribelle e pieno di voglia di fare gli fece intraprendere la carriera di istruttore di ginnastica artistica. Disciplina che da allora ha sempre insegnato alle sue allieve, talune delle quali hanno raggiunto risultati di grande soddisfazione.

Ogni anno il “Mr” partecipa a gare regionali e nazionali, distinguendo le sue allieve, per i risultati raggiunti.

L’ASD GYMNASIUM di Curcio non è semplicemente una palestra o un luogo dove poter raggiungere grandi risultati agonistici. Prima di tutto, è una realtà sportiva e agonistica dove si creano le condizioni per la crescita morale di questi giovani ragazzi, che tra le mura di questa palestra, trovano una famiglia nelle persone di “Franca e Curcio”. Un luogo dove poter crescere nel corpo e nell’educazione, dove la disciplina, la condivisione ed il rispetto, sono le prime regole che qualunque allievo deve fare proprie.

Anche quest’anno, dopo un grande impegno da parte di tutti, il risultato è stato quello di uno spettacolo sensazionale. Allieve orgogliose e genitori soddisfatti, grazie ad un “Mr” che da sempre ha fatto la differenza, come persona e come sportivo.

Di seguito i 46 balletti presentati durante lo spettacolo con i nomi delle rispettive allieve:

1 BALLETTO: PICCOLE: UN RAGAZZO MATILDE, ALESSIA, CHIARA,

ELENA, ANGELO, ALICE, OFELIA, GIOIA, EMILY, ALICE

2 C.L. GRETA, CRISTIANA, FRANCESCA, CAROLA.

3 COLLETTIVO: DILETTA, MARTINA, TECLA, VALENTINA.

4 C.L. PICCOLI: ANGELO, ALICE, GIOIA.

5 COLLETTIVO: MARTINA, MAIA, GIORGIA, ELIDE, GIADA

6 BALLETTO: ITALO DISCO DIANA, FLAVIA, VALENTINA, CHIARA,

BIANCA, FLAVIA, TERESA, FRANCESCA, AGNESE, MARISOL,

DILETTA, RACHELE, MARTINA, DILETTA, VALENTINA, TECLA,

CRISTIANA, CAROLA, FRANCESCA, GRETA.

7 C.L. MATILDE.

8 ADDOMINALI: DIANA, FLAVIA, VALENTINA, CHIARA, BIANCA,

FLAVIA, TERESA, FRANCESCA, AGNESE, MARISOL, DILETTA,

RACHEL,E MARTINA, DILETTA, VALENTINA, TECLA, CRISTIANA,

CAROLA, FRANCESCA, GRETA

9 C.L. PICCOLE EMILY, ELENA, GIADA.

10 C.L. AGNESE, MARISOL, DILETTA, RACHELE.

11 BALLETTO: DESPASITO: AMBRA, GIULIA, AURORA, ELENA, MAIA,

GIORGIA, MARTINA, ELIDE, GIADA EMILY , LUDOVICA, LAURA, ALICE.

12 COLLETTIVO: CRISTIANA, GRETA, CAROLA, FRANCESCA.

13 BALLETTO : COWBOY, MATILDE, ALESSIA, CHIARA, ELENA

ANGELO ALICE, OFELIA, GIOIA, EMILY, ALICE

14 C.L. MARTINA, DILETTA, VALENTINA, TECLA

15 COLLETTIVO: TERESA, FRANCESCA, RACHELE, FLAVIA,

DILETTA, MARISOL.

16 C.L. MARTINA GIORGIA MAIA

17 BALLETTO: MARTA, ELENA, SOFIA, MICHELA

18 C.L. ALICE, LUDOVICA

19 C.L. ELENA, PIDALA’

20 BALLETTO : CHANCE TO DANCE, DIANA, FLAVIA, VALENTINA,

CHIARA, BIANCA, FLAVIA, TERESA, FRANCESCA, AGNESE, MARISOL,

DILETTA, RACHELE, MARTINA, DILETTA, VALENTINA, TECLA,

CRISTIANA, CAROLA, FRANCESCA, GRETA.

21 C.L. AURORA

22 C.L. NOEMI

23 ADDOMINALI: ELENA SOFIA, MARTA, MICHELA

24 C.L. GIADA, ELIDE

25 C.L. AMBRA

26 BALLETTO: MARTA, ELENA, SOFIA, MICHELA

27 C.L. OFELIA, ALESSIA, CHIARA

28 C.L. BIANCA, FLAVIA, TERESA, FRANCESCA.

29 COLLETTIVO: ANGELO, ALICE, OFELIA, GIADA, GIOIA, EMILY.

30 C.L. DIANA FLAVIA VALENTINA CHIARA,

31 C.L. LAURA, EMILY

32 BALLETTO: MATILDE, ALESSIA, CHIARA, ELENA ANGELO ALICE,

OFELIA, GIOIA, EMILY, ALICE

33 C.L. GIULIA

34 COLLETTIVO DIANA,BIANCA,VALENTINA,CHIARA,AGNESE,GIORGIA

35 C.L. GIOIA

36 ADDOMINALI AMBRA, GIULIA, AURORA, ELENA, MAIA,

GIORGIA, MARTINA, ELIDE, GIADA EMILY , LUDOVICA, LAURA, ALICE

37 COLLETTIVO MATILDE, ALESSIA, CHIARA, ELENA

38 C.L. SOFIA

39 COLLETTIVO EMILY , LUDOVICA, LAURA, ALICE

40 MARTA

41 COLLETTIVO GIOIA, GIULIA; AMBRA, ELENA, AURORA

42 C.L. MICHELA

43 BALLETTO: SINCERAMENTE: AMBRA, GIULIA, AURORA, ELENA,

MAIA, GIORGIA, MARTINA, ELIDE, GIADA EMILY , LUDOVICA, LAURA,

ALICE

44 C.L. ELENA

45 BALLETTI PROBLEMA: DIANA, FLAVIA, VALENTINA, CHIARA,

BIANCA, FLAVIA, TERESA, FRANCESCA, AGNESE, MARISOL, DILETTA,

RACHELE, MARTINA, DILETTA, VALENTINA, TECLA, CRISTIANA,

CAROLA, FRANCESCA, GRETA.

46 ESIBIZIONE MARTA, SOFIA, MICHELA, ELENA