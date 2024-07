Brolo (Me): lungo la Costa Saracena, la prima gara di nuoto libero

Quest’anno all’interno del calendario brolese una nuova ed interessante iniziativa. Saranno dedicati, due giorni intensi, allo sport in mare, con la I Edizione di SARACENA SWIM CUP.

Il 13 luglio, in programma la “Rock Around”, “nuotata dello Scoglio”. Si tratta di nuoto non competitivo su 800 metri.

Il 14 luglio, primo Trofeo “Saracena Swim Cup”. Quest’ultima una vera e propria gara di nuoto in acque libere per 5,5 chilometri.

Per chi volesse partecipare alla gara di domenica, sono aperte le iscrizioni sino al 7 luglio seguendo il sito siciliaopenwater.com

La giornata del 13 luglio, sarà un momento non competitivo rivolto a tutti colori i quali vogliano condividere una giornata di divertimento, immersi in un paesaggio di mare caratterizzato dal fascino dello scoglio di Brolo. Domenica 14 luglio si svolgerà una gara competitiva con premiazione e trofei. La partenza avverrà presso la spiaggia di Brolo, per percorrere a nuoto il tratto lineare, sino a doppiare la boa posta vicino alla Torre delle Ciavole, a Gliaca di Piraino.

Chiara Speziale e Matteo Vilardo, coordinano e curano la strategia di comunicazione, con il team dello studio multidisciplinare MVST. Ad organizzare l’evento l’ASD Stilelibero di Messina, Alessandro Princiotta (medico e atleta); responsabile tecnico Cristina Scotto (atleta con molteplici esperienze, protagonista del mare con le sue traversate lungo lo Stretto di Messina, e con partenza dalle Isole Eolie sino alla costa sicula). Diversi gli sponsor che abbracciano l’iniziativa. L’Assessore allo Sport, Turismo e Spettacolo, Nuccio Ricciardello, si dice entusiasto dell’iniziativa «la prospettiva è quella che venga inserita nel circuito nazionale delle gare di nuoto di fondo». Per le località che interessano gli eventi delle due giornate (Brolo e Gliaca di Piraino) è un’opportunità per far conoscere ed apprezzare bellezze paesaggistiche ed enogastronomiche.

Nella foto che segue Cristina Scotto nell’anno 1992 arrivo a Capo d’Orlando da Salina. Questa le sue parole che rappresentano il suo legame con il mare <<Per me nuotare a mare è più che una prestazione sportiva , anzi, molto spesso il risultato è stato secondario, rispetto alla soddisfazione di essermi sentita bene nell’elemento che rappresenta la vita, cioè l’acqua, anche se quella salata del mare. Quando nuoto divento tutt’uno con lei e tutto ciò che di superfluo mi circonda resta fuori>>.



Di seguito l’Assessore allo Sport e alla Cultura Nuccio Ricciardello