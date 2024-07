Catania: traversata dello Stretto per gli studenti del Duca degli Abruzzi

Gli studenti del Duca degli Abruzzi di Catania saranno impegnati nella traversata dello Stretto di Messina. Gli studenti hanno ricevuto una targa da parte delle due società che hanno organizzato l’evento: l’ASI Calabria nuoto e Blu team nuoto.

Insieme al professore Ezio Maugeri, gli alunni Giosuè Cantone, Mattia Urzì, Laura Turco e Giuliana Trovato, sono partiti da Capo Peloro in Sicilia per raggiungere, in meno di un’ora, la spiaggia di Cannittello nei pressi di Villa San Giovanni in Calabria. Un’impresa inserita all’interno delle celebrazioni dei 150 anni dell’istituto Duca degli Abruzzi.

“Non possiamo che essere orgogliosi dei nostri ragazzi e ragazze – spiega la direttrice del Cda dell’ITS academy di Catania, Brigida Morsellino – si tratta di un’impresa incredibilee superata grazie al coraggio, la grande forza di volontà e la passione che hanno dimostrato professore e alunni, bracciata dopo bracciata. Studenti, dai 16 ai 18 anni, che sono il nostro vanto perché la nostra scuola, da 150 anni, naviga in un mare di opportunità e permette a centinaia di giovani di poter raggiungere degli obiettivi prestigiosi nella propria vita”.