Gravina (Ct): scuole e amministrazione insieme per la campagna Airc

Le scuole e l’amministrazione comunale di Gravina, nel catanese, sono insieme per la campagna di Pasqua dell’AIRC, associazione italiana ricerca sul cancro. In particolare, grazie all’iniziativa di Andrea Ganà, delegato per il centro etneo della fondazione Airc e della volontaria Airc Lucia Cascino, sono stati gli istituti Nosengo-Rodari, Giovanni Paolo II e Tomasi di Lampedusa ad aderire all’iniziativa.

Anche l’amministrazione è stata naturalmente parte attiva nell’ambito dell’iniziativa, presenziando alle giornate. “Abbiamo preferito non svolgere sommariamente le attività tutte in un solo giorno – dichiara il sindaco, Massimiliano Giammusso – ma secondo una turnazione fra le scuole, concordata con le rispettive dirigenti scolastiche e referenti che ringrazio per la consueta collaborazione e disponibilità mostrate verso una lodevole iniziativa realizzata a scopo benefico, in concomitanza con il periodo pasquale, grazie anche a quell’insostituibile sopporto che è rappresentato dal volontariato e dall’associazionismo locale”.