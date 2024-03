Misterbianco (Ct): in gara la messa in sicurezza e il restauro della chiesa di San Nicolò

Ci sarà tempo fino al prossimo 9 aprile per presentare l’istanza di accesso al bando del comune di Misterbianco, nel catanese, per i lavori di messa in sicurezza e restauro della chiesa di San Nicolò. L’importo dei lavori, finanziati dalla regione attraverso fondi ottenuti dall’amministrazione comunale è di quasi 300 mila euro. Il luogo di culto era stato danneggiato dalle scosse sismiche dell’aprile dello scorso anno.

“Oltre al massimo impegno per reprire le somme necessarie – dichiara il sindaco di Misterbianco, Marco Corsaro – ci inorgoglisce particolarmente la tempistica che ha visto, a poca distanza dai crolli, la messa in gara dei lavori necessari. La città cambia passo e arrivano risultati come il recupero e, confidiamo nei tempi previsiti, la riconsegna della nostra bella chiesa alla comunità”.