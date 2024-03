Catania: raggiunto l’accordo per il rinnovo del CCNL del terziario

È stato raggiunto l’accordo per il rinnovo del CCNL del terziario, della distribuzione e dei servizi. L’intesa è arrivata e riguarderà circa 3 milioni di lavoratori. Confcommercio-Imprese per l’Italia, Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil hanno sottoscritto l’accordo per il rinnovo del contratto nazionale.

L’accordo avrà validità fino al 31 marzo 2027 e prevede un aumento a regime di 240 euro al quarto livello, comprensivi di quanto già riconosciuto con il protocollo straordinario del dicembre 2022 e , in aggiunta una “tantum” a completamento del periodo di carenza contrattuale di 350 euro suddivisa in due tranche di uguale importo, a luglio 2024 e luglio 2025.

Oltre agli aumenti salariali, nel rinnovato testo contrattuale sono stati affrontati temi di primaria importanza: l’aggiornamento e la revisione del sistema di classificazione, la disciplina dei contratti a termine a seguito delle novità legislative intervenute con l‘introduzione di nuove causali, l’aumento dell’indennità della flessibilità per i contratti part-time, il richiamo alla centralità della formazione per la competitività delle imprese e per l’occupabilità dei lavoratori, l’attenzione ai temi della parità di genere e del contrasto alla violenza sulle donne, l’investimento sulla sanità integrativa.

Un iter contrattuale che si è dovuto confrontare con i profondi impatti economici e sociali dell’emergenza pandemica, dei conflitti geopolitici e del ritorno dell’inflazione, come ha sottolineato anche la direttrice generale di Confcommercio Catania, Silvia Carrara.

“Se consideriamo che il contratto è scaduto il 31 dicembre 2019 – ha spiegato – si è portati a pensare che il rinnovo abbia avuto un lungo iter negoziale. In realtà non bisogna dimenticare che la scadenza del contratto è coincisa con eventi che hanno avuto forti ripercussioni sull’intero sistema economico e sociale”.

Per questo motivo l’auspicio di Carrara è “che le imprese del settore possano continuare a sostenere l’aumento progressivo programmato senza subire ulteriori battute d’arresto a causa di eventi estremi ed estranei, non governabili, come quelli che hanno caratterizzato gli ultimi anni”.