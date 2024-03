Palermo: appuntamenti per il Dantedì

In occasione della giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri, il Dantedì, appuntamento per lunedì 25 marzo alle 18.30 a Palermo a palazzo del poeta con “Poscia, più che ‘l dolor, potè ‘l digiuno”, il canto del Conte Ugolino tra storia, poesia, arte e musica. Si esibiranno Laura Mollica, Maurizio Muraglia e Marco Pavone a palazzo del poeta in via Seminario Italo Albanese, 20 a Palermo. È obbligatoria la prenotazione via whatsapp al numero 3891072495

Il conte Ugolino di Dante è sempre tra noi con le questioni che ha posto e che continua a porre. Oggi che la politica degenera sempre di più in acredine e rissa. Un classico della poesia che sarà fatto rivivere il prossimo 25 marzo a Palermo presso ilpPalazzo del Poeta. Ugolino spiegato, Ugolino letto, Ugolino musicato, Ugolino rappresentato.

Il Dantedì è stato istituito nel 2020 dal consiglio dei Ministri, in vista della commemorazione per il settecentesimo anniversario della morte del poeta, avvenuta nel 1321. La data del 25 marzo corrisponde al giorno dell’anno 1300 in cui, secondo la tradizione, inizia il viaggio nell’aldilà della Divina Commedia.