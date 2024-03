Gravina (Ct): verso lo spettacolo “La mia vita nel social”

Oggi come non mai la vita, soprattutto quella degli adolescenti, viene vissuta sui e attraverso i social, perdendo spesso il contatto con l’ambiente che li circonda. Per questo un progetto come quello dell’istituto scolastico Giovanni Paolo II di Gravina di Catania, non può che essere di sprone per le nuove generazioni.

Venerdì 22 marzo alle 09.30 e mercoledì 3 aprile sempre alla stessa ora, al teatro Angeo Musco di Gravina di Catania andrà in scena lo spettacolo educativo “La mia vita nel social” realizzato con il patrocinio del comune che ne comunica le date.

A tenere una relazione sull’argomento sarà l’ex sovrintendente della polizia postale, Salvo Troina che dello spettacolo è pure autore, regista e conduttore. Saranno presenti anche i cantattori Alfio Belfiore e Rosa Lao, mentre la coreografia sarà curata dalla Live dance di Mascalucia.