Catania: verso lo spettacolo “Hic et nunc”

Sarà ad ingresso gratuito lo spettacolo “Hic et nunc” del regista Tony Bellone, realizzato in occasione della giornata mondiale della sindrome di Down e che andrà in scena a Zo centro culture contemporanee di Catania martedì 26 marzo alle 20.00.

Protagonisti undici ragazzi affetti dalla sindrome di down. L’evento sarà presentato in conferenza stampa sabato 23 marzo nella sede dell’associazione italiana persone down di Catania in via Orto dei Limoni.

Alla conferenza prenderanno parte: la presidente della sezione provinciale dell’associazione, Aida Fazio, il regista Tony Bellone e la pedagogista clinica, Elisa Saggio Tambone. Saranno presenti anche i ragazzi della compagnia teatrale dell’Aipd impegnati nelle prove in vista dello spettacolo.