Catania: ITS academy, il bilancio dopo il LetExpo di Verona

“In uno scenario in costante evoluzione e sviluppo, come quello del trasporto e della logistica sostenibile, i cadetti dell’I.T.S. Academy di Catania e dell’istituto “Duca degli Abruzzi” hanno partecipato attivamente ed hanno avuto la consapevolezza della complessità di un comparto di vitale importanza per l’intera economia europea e mondiale.

Qui ci sono tantissime aziende che lavorano costantemente per far crescere l’intermodalità e pretendono delle figure professionali estremamente competenti e preparate. Non è un caso se da anni portiamo avanti un progetto di eccellenza, formazione e costanza: mettersi continuamente in gioco per accettare sfide sempre più grandi ed impegnative”.

Queste le parole della dirigente del Politecnico del Mare, Brigida Morsellino che traccia un bilancio di “LetExpo” 2024 di Verona: la quattro giorni di fiera internazionale con attori prestigiosi che compongono l’economia del sistema Italia e non solo.

“Per i nostri “ragazzi in blu” si tratta del terzo anno consecutivo e ogni volta è un’occasione unica per approfondire le conoscenze legate alla logistica, al futuro sostenibile e all’alta formazione- prosegue Morsellino- con Alis e Alis Academy abbiamo un rapporto assolutamente consolidato e di questo bisogna ringraziare la famiglia Grimaldi, il Team Manager Nicolò Berghinz e tutti coloro che, nei rispettivi settori della logistica e dei servizi, sostengono il nostro progetto per dare tutte le opportunità a grandi uomini e grandi donne che qui si formano e gettano le basi per il loro futuro”.

“LetExpo” di Verona rappresenta la più grande fiera in Italia dedicata al sistema del trasporto e della logistica sostenibile del futuro. Un focus per le strategie e le politiche di incentivazione. Una quattro giorni, promossa da Alis, con 400 espositori nazionali e internazionali, oltre alla presenza di ministri e tanti big della politica.

“L’Accademia Mediterranea della Logistica e della Marina Mercantile si focalizza su un percorso tecnico altamente specializzato basato sull’innovazione e la crescita – dichiara il presidente dell’I.T.S. Academy di Catania Prof. Ing. Antonio Scamardella-politiche attive per prepararsi a ciò che il mondo del lavoro chiede con una formazione in continua evoluzione come richiesto, con sempre maggior frequenza, dalle imprese”.