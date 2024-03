San Giovanni La Punta (Ct): si ride con “Miseria e nobiltà”

“Miseria e nobiltà” sarà la commedia brillante di Edoardo Scarpetta che andrà in scena al teatro di San Giovanni La Punta, nel catanese.Un appuntamento dell’associazione teatrale “Sotto il tocco” che vede la direzione artistica di Michele Russo e per la regia di Alessandro Ragusa. Tre gli appuntamenti in cartellone.

Il primo sarà per sabato 16 marzo alle 20.30; domenica 17 marzo alle 18.00 e domenica 24 marzo alle 18.00. “Questo adattamento di miseria e nobiltà – spiega il regista Ragusa – è un bellissimo testo. Come tutti i bellissimi testi dentro ci si trova di tutto, o ad almeno parecchio. Anche cose che non si pensavano, che erano sfuggite all’esperienza della lettura.

È un testo brillante e violento, sentimentale e crudele. Si sente il rapporto con la tradizione, la fame, la famiglia e la condizione sociale, le maschere e i travestimenti, le beffe e gli apparenti lieti fine”. Un cast numeroso per una commedia che regala risate al pubblico presente in sala.

“La fame – aggiunge il regista Ragusa – con tutto il suo generale apparato di pasti immaginari o reali, elencazioni di cibi, ex cuochi, accordi per pranzi e cene da ripetersi per anni. Altro tema che affiora prepotentemente, quasi da sé, è la paternità. Paternità che si rincorrono fino alla fine, dove il litigio tra padre e figlio del primo atto trova una sua pacificazione e accettazione nel secondo atto. Una vecchia famiglia si ricrea, dopo che ci si è ritrovati sotto travestite spoglie e divise di servitù. Questa mia regia – conclude Ragusa – vuole essere un omaggio al grande Totò mia fonte di ispirazione quando ero bambino”.

Sul palco Serena Lo Bue, Rosy Trovato, Simona Russo, Alessandro Sozzi, Vincenzo Santangelo, Alessandro Ragusa, Luigi Pace, Adam Savoca, Giovanni Caruso, Emanuele Leotta, Marco Legname, Valentina Marchese, Mariacarmela Cantale, Daniele Mastrosimone, Simone Catania. Scenografia di Salvino Scirè. Tecnico audio e luci Luca Coco.