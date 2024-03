Catania: verso la mostra dell’artista autodidatta Nunzio Fisichella

Nunzio Fisichella, classe 1968, è un artista autodidatta e i suoi lavori verranno esposti per la seconda volta a Catania, sua città natale, con una mostra personale curata da Raffaella De Chirico alla capella Bonajuto. L’apertura è prevista per il 23 marzo dalle 18.00 alle 21.00 e resterà aperta al pubblico fino al sette aprile prossimo dal martedì alla domenica, dalle 11.00 alle 18.30.

La sua arte da autodidatta gli permette di “saccheggiare la storia dell’arte con disinvoltura e fiducia in sé”. La declinazione delle influenze di grandi maestri della storia dell’arte, poi, è al tempo stesos coraggiosa e meditativa, anhce nell’utilizzo dei materiali. Cimentarsi con alcune cromaticità e con il concetto di rottura così espliciti nella storia dell’arte presuppone coraggio, che nel caso di Fisichella pare totalmente scevro da ironia. La temerarietà delle sue scelte sembra poi lasciare spazio a materiali e supporti di natura riflessiva e introversa.

La sabbia lavica, (altrimenti detta cenere dell’Etna) e i pigmenti naturali devono subire una trasformazione per poter essere utilizzati: per cui lo scarto di un intervallo che dà anche l’idea di un grande rispetto per la natura e di una connessione appunto meditabonda con essa, frutto probabilmente della sua vecchia passione per il tracking e la montagna.

Alcuni lavori sembrano guardare alla land art (molteplici gli interventi in tal senso in territorio siciliano, il più noto certamente il grande Cretto di Alberto Burri a Gibellina), cercando di trasferire la natura su juta; ma nel tentativo di trasferirne anche la fatica, l’accidentalità, il caos e il caso, guerra e pace, ferite aperte e vecchie cicatrici e le pause alternate ai momenti proliferi d’azione.