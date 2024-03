Corleone (Pa): si presenta il libro “per dire addio ho dovuto scriverlo”

“Per dire addio ho dovuto scriverlo”. Si intitola così il libro di Nadia Nicolosi che sarà presentato domenica 3 marzo alle 17.30 nell’aula consiliare di Corleone, nel palermitano.

Dopo i saluti di Pio Siragusa, presidente del consiglio comunale; di Vito Catalanotto, del Lions club Corleone e la presentazione di Alfonso Lo Cascio, direttore del giornale Esperonews, sono previsti gli interventi di: Pippo Cipriani, già sindaco di Corleone e di Angelo VIntaloro, presidente dell’archeoclub comprensoriale di Corleone, alla presenza dell’autrice. L’incontro è organizzato da Esperonews, Lions club, archeoclub e dalla casa editrice DLM.

Fra le pagine del romanzo, una storia con argomenti forti e da tanti, magari non condivisibili, con quel pizzico di sregolatezza che guida i personaggi verso una direzione del tutto inaspettata. Il racconto è narrato in prima persona da Nadia che descrive i fatti vissuti e analizzati dal suo punto di vista, non sempre del tutto lucido e sobrio.

Questo ci porta ad un approccio ravvicinato con storie di alcool, droga, sesso, ambiguità, incidenti stradali,che sembrano dare un’idea chiara dello svolgersi delle cose, almeno nei primi capitoli, soprendendoci drasticamente con l’arrivo di un piccolo personaggi oche sembra diventare il collante di tutto. Sentimenti completamente nuovi e puri portano Nadia e gli altri a rallentare con la vita frenetica e per niente salutare, a fare i conti con se stessi, anche se non in maniera del tutto definitiva, alternandosi tra scelte giuste e sbagliate fino allafine.

Nadia Nicolosi è nata e vive a Corleone. Ha fatto molti lavori precari, non ha terminato gli studi quando avrebbe dovuto e non ha mai investito su se stessa prima d’ora. Dopo il primo lockdown del 2020 dovuto al Covid-19, decide di riprendere a studiare, di srivere il suo primo libro e di investire anche in un’altra delle sue passioni: la fotografia.