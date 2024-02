Catania: incontro di Asec trade con le associazioni di consumatori

Questa mattina il presidente di Asec trade, Giovanni La Magna, a Catania, ha incontrato i rappresentanti delle associazioni dei consumatori Carmelo Calì (Confconsumatori) e Salvo Nicosia (Federconsumatori). I due temi trattati sono stati: informazione e trasparenza sulla fine del mercato di tutela del gas e comunità energetiche.

All’incontro hanno preso parte anche il componente del consiglio di amministrazione, Massimiliano Giacco; il dirigente di Asec trade, Gaetano Pirrone e la responsabile del custode care Coralba Pistoria. “Si tratta di un incontro a cui tenevamo tantissimo – afferma Giovanni La Magna – vogliamo coinvolgere le associazioni di categoria per informare i clienti sulla fine del mercato di tutela del gas e sulle comunità energetiche rinnovabili. Abbiamo anche posto le basi per predisporre un protocollo d’intesa.

Da qui – prosegue La Magna – puntiamo ad attivare un’operazione trasparenza sui temi del mercato (dalla differenza tra prezzi indicizzati e prezzi fissi al codice di condotta commerciale) e, successivamente, a collaborare sulla creazione delle comunità energetiche rinnovabili su cui crediamo tantissimo. La collaborazione verrà estesa a tutte le associazioni riconosciute del consiglio nazionale consumatori e utenti che vorranno aderire.

“Oltre il 60% dei consumatori che contattano le associazioni di consumatori sono pensionati- spiegano Carmelo Calì (Confconsumatori) e Salvo Nicosia (Federconsumatori)-; ben vengano quindi tutte le attività di informazione che riguardano situazioni cruciali come la fine del mercato di tutela. Inseriremo nel protocollo d’intesa modalità innovative e dedicate per la gestione dei reclami e la conciliazione paritetica tra l’azienda etnea e le associazioni di consumatori per il tentativo di risolvere eventuali reclami”.

“Nel periodo in cui, nel mercato del gas e in quello dell’energia elettrica, il regolatore indipendente (ARERA) si fa da parte per lasciare spazio al libero mercato, diventa importante tutelare i consumatori sui temi legati alle tariffe ed alla qualità del servizio. L’incontro di oggi ed il protocollo di intesa a cui stiamo già lavorando – sottolinea Gaetano Pirrone- vanno in questa direzione. L’obiettivo finale è quello di promuovere insieme un’evoluzione delle politiche consumeriste e di fare luce su temi complicati come quelli della fine dei mercarti energetici di tutela, con il fine ultimo di rendere più consapevoli le scelte dei consumatori”.