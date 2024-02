San Piero Patti (Me): verso il gran carnevale storico

Al via a San Piero Patti, nel messinese, la trentasettesima edizione del gran carnevale storico. Domenica 11 febbraio la tradizionale sfilata di carri e maschere per le vie del centro. E il prossimo fine settimana, sabato 17 febbraio, in programma il carnevalone con la partecipazione di carri e gruppi dei comuni vicini.

Dopo il successo dello scorso anno, ritorna il gran carnevale storico di San Piero Patti organizzato dall’amministrazione comunale in collaborazione con l’ASD Petra. L’evento, che spegne le sue 37 candeline, si preannuncia all’insegna del divertimento e della tradizione. Dopo i primi appuntamenti dedicati alle scuole e agli anziani, il calendario carnascialesco entrerà nel vivo sabato 10 febbraio con il carnevalino dei bambini, a partire dalle 14.30, in piazza duomo. IN programma intrattenimento musicale, animazione, artisti di strada, una merenda con la cioccolata calda e simpatici regalini per tutti i bambini che vi parteciperanno.

Domenica 11 febbraio sarà la volta della grande sfilata dei carri allegorici e dei gruppi mascherati. Le vie del centro saranno animate dalle opere in cartapesta realizzate dai maestri sampietrini e dai gruppi in maschera. Questi i nomi dei carri e dei gruppi partecipanti: SuperMario Bros, Dragon Ball, Ciao Darwin, Sarà quel che sarà… Noo… ‘ntaressa- Un anno dopo, Gli amici dei Sioux, Gli Inospidali.

Sabato 17 febbraio, giorno della sfilata del carnevalone, il centro storico ospiterà, fuori concorso, carri allegorici e gruppi provenienti dai comuni limitrofi. Una grande festa finale che chiuderà il carnevale, contraddistinta dalla voglia di divertirsti tutti insieme. Il carnevalone, infatti, è un’antica tradizione sampietrina per salutare il carnevale. Confermato anche per quest’edizione, l’ambitissimo premio social, sia per le categorie gruppi che per i carri e che coinvolgerà direttamente il pubblico chiamatoa votare sui principali social network.

Nel corso della sfilata sono previste tre postazioni per l’esibizione e le coreografie dei gruppi e carri giudicati dai componenti della giuria, composta da membri esterni qualificati. La serata del carnevalone, dopo la premiazione, si concluderà con una grande festa in piazza Duomoallietata dalla musica dei De Colores Band e resa più gustosa dal pasta party con la degustazione di buon cibo.

L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Cinzia Marchello, ringrazia l’ASD Petra per il grande lavoro di sinergia che in questi anni ha consentito di rilanciare il carnevale sampietrino. Un grande plauso viene espresso nei confronti dei carristi, dei gruppi mascherati, delle forze dell’ordine, delle associazioni di volontariato, dei dipendenti comunali e di tutti coloro che, con grande passione e spirito di sacrificio, si sono dedicati alla realizzazione dei carri e dei vestiti in maschera. Anche quest’anno senza il loro impegno non sarebbe stato possibil realizzare una manifestazione di un così alto livello.