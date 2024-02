Riposto (Ct): inaugurati simulatori di navigazione e sala macchine all’istituto Luigi Rizzo

Un simulatore di navigazione di ultima generazione ed un laboratorio di meccanica e macchine sono stati inaugurati all’istituto d’istruzione superiore di Riposto, nel catanese che comprende l’istituto tecnico trasporti e logistica “Luigi Rizzo”, storico nautico fondato nel 1820 che assicura l’accesso al mercato del lavoro ai giovani diplomati e da sempre ha contribuito alla crescita culturale e allo sviluppo economico della comunità ripostese e dei paesi limitrofi.

L’evento si è svolto alla presenza del sindaco di Riposto, Davide Vasta, dell’assessore Davide Palermo, della dirigente scolastica Rosalba Mingiardi e del Dsga Danilo Rigatuso. Il progetto, finanziato con fondi del Pnrr, ha permesso l’acquisto di dotazioni strumentali digitali finalizzate al potenziamento delle attività formative, che consentiranno una didattica innovativa e laboratoriale, con l’uso di attrezzature eco-sostenibili, green e innovative, grazie ad ambienti virtuali di simulazione di navigazione e manovra in differenti scenari. Nel dettaglio è stato effettuato un upgrade delle attrezzature già in dotazione ai laboratori di navigazione e di macchine, tramite nuovi simulatori in grado di riprodurre le manovre navali e di sala macchine, carico e logistica, permettendo di operare in situazioni complesse che integrano la navigazione, la sala macchine e le comunicazioni.

Il nuovissimo simulatore, dotato di innumerevoli scenari portuali e tipologie di navi, consentirà agli studenti dell’istituto tecnico trasporti e logistica “L. Rizzo” (ex Nautico) di vivere l’esperienza della conduzione di una nave in mare, con accurate esercitazioni didattiche, all’interno di un’aula. Innovativi simulatori navali che offrono lo stesso livello di prestazioni di quelli utilizzati nelle accademie e nelle compagnie di navigazione. Un investimento che consolida la vocazione della città di Riposto in campo marittimo.

“Mi congratulo con la dirigente scolastica Rosalba Mingiardi e il Dsga Danilo Rigatuso per l’eccellente lavoro che stanno svolgendo all’istituto d’istruzione superiore di Riposto, dotato di laboratori e apparecchiature sempre più all’avanguardia – dichiara il sindaco Davide Vasta – Ho avuto l’onore e il piacere di inaugurare il nuovissimo simulatore di navigazione, grazie al quale sarà possibile formare eccellenti ufficiali di coperta, e i laboratori di meccanica e macchine, fondamentali per la formazione dei futuri ufficiali di macchina, finanziati con fondi del Pnrr. Un ottimo investimento per il futuro dei nostri ragazzi”.

Data la natura sempre più tecnologica dei mezzi di trasporto marittimo, i sistemi multimediali interattivi sono caratterizzati da elevata immersività e virtualizzazione degli scenari marittimi. La versatilità dei sistemi, gli ampi monitor digitali interattivi e i visori consentono di replicare un’esperienza immersiva in realtà aumentata formando contemporaneamente più allievi attraverso la creazione di classroom integrate. Una modalità che darà l’opportunità agli studenti di acquisire abilità e di confrontarsi in maniera realistica con la realtà di bordo potendo direttamente operare sulla strumentazione digitale presente a bordo delle navi. “I sistemi attualmente in dotazione all’Istituto Tecnico Trasporti e Logistica “L. Rizzo” – dichiara la dirigente scolastica Rosalba Mingiardi – permettono agli studenti di acquisire, mediante simulatori certificati ed approvati, le necessarie competenze per la formazione dei futuri ufficiali di coperta e di macchina secondo gli standard di addestramento, abilitazione e tenuta della guardia per i marittimi previsti dalla Convenzione internazionale STCW.

Con i fondi del Pnrr abbiamo investito sul futuro dei nostri ragazzi, per una scuola sempre più all’avanguardia e al passo coi tempi. Un modo – conclude la dirigente – per avvicinare sempre di più i ragazzi al mondo del lavoro e alle aziende del settore sempre in cerca di personale qualificato”.

A breve le aule saranno attrezzate con ulteriori dispositivi per favorire una didattica per ambienti di apprendimento relativi alle specifiche discipline ed agli obiettivi d’apprendimento. Sarà possibile scoprire l’entusiasmante mondo della realtà virtuale e della realtà aumentata, esplorare contesti impossibili da vivere nel mondo reale nelle discipline: navigazione, macchine, chimica, scienze, lingue, storia e storia dell’arte, ecc. L’utilizzo dei visori in aula consentirà, infatti, di imparare “toccando con mano” e visualizzando oggetti normalmente impossibili da recuperare nella realtà, ritrovandosi in una realtà immersiva. Altra grande novità del prossimo anno scolastico è l’attivazione di corsi serali presso l’istituto tecnico tecnologico costruzione ambiente e territorio (ex geometra) destinati agli adulti e finalizzati al conseguimento del diploma di scuola secondaria di secondo grado. Il corso serale è rivolto a chiunque decida di riprendere o completare gli studi interrotti e trasmette le competenze per lavorare nell’ambito della progettazione, costruzione e conservazione degli edifici, della valutazione tecnica ed economica di beni e terreni. Il diploma ha lo stesso valore legale di quello conseguito nei percorsi diurni e consente di lavorare nelle aziende del settore dell’edilizia, della topografia e dell’utilizzo dei materiali.