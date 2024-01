Giarre (Ct): petardi nei cassonetti di rifiuti, la condanna del presidente del consiglio

A Giarre ignoti hanno lanciato petardi nei cassonetti dei rifiuti in via Teatro. Un gesto deprecabile che viene condannato anche dal presidente del consiglio del comune etneo, Giovanni Barbagallo. Nel cuore della notte i vandali hanno preso di mira i cassonetti della centralissima via causando gravi danni.

“Questa azione – sottolinea Barbagallo – ha provocato la distruzione dei cassonetti e messo seriamente a rischio l’incolumità dei residenti, dei veicoli e degli eventuali passanti. Condanno con la massima severità questi atti di vandalismo che rivelano, non solo una profonda ignorazna, ma anche un disprezzo per i valori di civiltà e decoro che contraddistinguono la città di Giarre. Utilizzare un petardo di tale potenza in un contesto urbano è un gesto criminale che oltre a danneggiare beni pubblici, avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi. Tali azioni non sono assolutamente giustificabili come semplici bravate”.

Il presidente del consiglio auspica l’individuazione in tempi brevi degli autori di tali reati. “E’ nostro dovere – prosegue – garantire la sicurezza e il benessere della comunità. Invitiamo chiunque disponga di informazioni utili a collaborare con le forze dell’ordine per assicurare i responsabili alla giustizia. La nostra città, già alle prese con sfide complesse, non può sopportare ulteriori ferite”.