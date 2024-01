Acitrezza (Ct): firmato protocollo d’intesa per la promozione del paese

Nel giorno dell’anniversario della morte dello scrittore Giovanni Verga che ad Acitrezza ha ambientato uno dei suoi romanzi più famosi: “I Malavoglia”, il 27 gennaio è stato firmato un protocollo d’intesa per la promozione del territorio. A sottoscriverlo sono state le associazioni Centro studi Acitrezza, la commissione festeggiamenti San Giovanni Battista, i Mastri d’ascia di Trezza, la marineria di Aci Trezza, U pisci a mari, Fantasticheria e Casa dei pescatori.

Si tratta di organizzazioni tutte senza scopo di lucro il cui obiettivo è la promozione e la valorizzazione di Aci Trezza. Le sette associazioni gestiscono le iniziative trezzote inserite nel REIS, registro delle eredità immateriali della regione e si sono poste come primo obiettivo la collaborazione e lo svolgimento di programmi comuni coordinando delle attività culturali da realizzare di concerto e si impegnano ad organizzare annualmente almeno un evento divulgativo oltre alla presenza congiunta durante la festività di San giovanni Battista, giorno in cui tutte le iniziative trezzote inserite nel registro delle eredità immateriali della regione siciliana si incontrano.

La firma di questo protocollo, siglato all’interno della Casa dei Pescatori, ha una valenza storica per Aci Trezza. Come descritto all’interno del romanzo I Malavoglia: e padron ‘Ntoni, per spiegare il miracolo, soleva dire, mostrando il pugno chiuso – un pugno che sembrava fatto di legno di noce – Per menare il remo bisogna che le cinque dita s’aiutino l’un l’altro.” Da oggi le sette associazioni trezzote si sono unite ufficialmente per raggiungere i più ampi obiettivi. Durante l’evento, presentato da Grazia Nicotra, vi sono stati interventi di Carla Verga, del consigliere comunale delegato ai beni culturali Antonio Guarnera, delle letture di brani tratti da I Malavoglia a cura dell’attore Giovanni Zuccarello.