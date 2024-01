 Caltagirone (Ct): prorogata la personale di Gaetano puleo

Per i consensi di pubblico e di critica riscossi la mostra “Krómata. Elezioni visive tra forma e colore” dell’artista lentinese Gaetano Puleo è stata prorogata – dopo oltre 6 mesi di apertura presso il Museo diocesano di Caltagirone – fino al 15 febbraio. L’esposizione – che è supportata da un testo del noto critico d’arte e mecenate culturale Fortunato Orazio Signorello, tra le più prestigiose firme dell’Annuario d’arte moderna, dell’Enciclopedia d’Arte italiana. Catalogo generale Artisti dal 900 ad oggi e di altre prestigiose pubblicazioni d’arte, nonché di giornali regionali e nazionali – propone, per la curatela di Fabio Raimondi, 32 dipinti su tela che sono il risultato di una ricerca sperimentale relativa alla sintassi stilistica dell’artista, socio della prestigiosa Accademia Federiciana di Catania.

“Nelle opere di Gaetano Puleo, immediatamente riconoscibili, è ben evidente – scrive, tra l’altro, Fortunato Orazio Signorello nel testo che supporta la mostra – il felice “innesto” tra creatività e sperimentazione. Nel corpus di lavori esposti – acrilici e tecniche miste su tela che ben evidenziano un’evoluzione stilistica che, negli anni, ha dato corpo a un linguaggio distintivo di grande valenza estetica – è possibile “intravedere” come la resa cromatica sia per l’artista – che non ha mai realizzato un’opera totalmente monocromatica – davvero importante e al centro della sua ricerca espressiva, ma anche notare subito come la sua produzione è caratterizzata da uno stile personale, scaturito da una necessità dell’artista di voler accostare sapientemente i colori al gesto libero e al segno da esso generato, e da un cromatismo vivido quasi sempre sorprendente”.

Gaetano Puleo, nato a Lentini nel 1973, vive e opera a Catania. Come pittore ha esordito nel 2017 con una mostra personale allestita al Museo diocesano di Catania, su invito ha partecipato a mostre regionali e nazionali. Come pittore ha esordito – con una mostra personale allestita al Museo diocesano di Catania – nel 2017. La valorizzazione della sua produzione si deve al noto critico d’arte Fortunato Orazio Signorello, che l’ha inserito – contribuendo a far conoscere il suo nome grazie ai numerosi articoli pubblicati su giornali regionali e nazionale e su testate giornalistiche on-line – in diverse mostre d’arte contemporanea da lui ideate e curate.

Di Puleo hanno scritto apprezzati critici d’arte. Su invito egli ha partecipato a mostre regionali e nazionali. Negli ultimi anni ha preso parte, tra l’altro, alla Mostra d’arte contemporanea “Connotazioni stilistiche” (2019, Museo Emilio Greco, Catania), alla 9ª Mostra d’arte contemporanea “Art today” (2020, Museo Emilio Greco, Catania) e all’evento “Virtual confined art”, promosso nel 2020 dall’Accademia Federiciana, ideato e curato da Fortunato Orazio Signorello, in occasione della XVI Giornata del contemporaneo promossa dall’Associazione dei Musei d’Arte Contemporanea Italiani (AMACI) di Bergamo con il sostegno della Direzione Generale Creatività Contemporanea del MiBACT (Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo) e in collaborazione con Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Per la sua apprezzata attività pittorica il Comitato scientifico del Premio Sicily Vision Art l’ha candidato per l’assegnazione del prestigioso riconoscimento.

La mostra – che mette meglio in luce il percorso artistico svolto da Gaetano Puleo all’insegna della sperimentazione innovativa – rimarrà aperta ai visitatori da lunedì a domenica dalle 10:00 alle 16:00.