Caltanissetta: Rotary insieme a gruppo Leto per il centenario

In occasoine dei 100 anni del Rotary club in Italia, i sei club dell’area nissena hanno avviato, tra i primi in ambito nazionale, una bella iniziativa formativa col fattivo contributo del gruppo Leto-Acqua & Sapone. Si tratta di una iniziativa formativa che prevede lo stage “Lavoro e sostenibilità ambientale” .

Il progetta rientra nelle iniziative avviate dal governatore del Rotary distretto 2110 Sicilia-Malta Goffredo Vaccaro ed è stato voluto dai presidenti Giuseppe Sagone (Rotary Caltanissetta), Silvio Scichilone (Rotary club Gela); Annalisa Giambrone (Rotary club Mussomeli Valle dei Platani), Franco Aleo (Rotary club Niscemi), Gaetano La Rosa (Rotary club valle del Salso) e Salvatore Camilleri (Rotary club San Cataldo – club capofila nel progetto) unitamente a Laura Leto in rappresentanza del gruppo Leto srl.

Si tratta di uno “Stage di formazione e orientamento in azienda” che ha come finalità quella di agevolare le scelte professionali di giovani mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro. Lo studente selezionato, Filippo Lo Presti, laureando presso l’Università degli studi “Kore” di Enna, ha quindi già iniziato il suo percorso formativo in azienda che avrà la durata di due mesi, per un totale di 160 ore e sarà guidato dalla tutor dott.ssa Erika Assennato, Chief Financial Officer.

I Presidenti, in una nota congiunta, hanno precisato che l’obiettivo formativo è quello di far acquisire competenze sulle politiche del personale sulla sostenibilità ambientale che l’azienda mette in atto nei suoi processi, certificati ESG 2023; tra le tematiche affrontate ci saranno gli interventi per ottimizzare le necessità energetiche (es. l’utilizzo dell’impianto di autoproduzione di energia, dispositivi di contenimento dei consumi), le iniziative di business circolare (es. riciclo degli

imballaggi) e le politiche aziendali in tema di Human Resource, con particolare riferimento alla composizione dell’organico (equa distribuzione di genere e giovanile).

La dr.ssa Leto ha dichiarato: “Partecipiamo con entusiasmo a questa iniziativa del Rotary che presenta forte messaggio celebrativo e un’alta valenza formativa”. A fine stage, Gruppo Leto – Acqua&Sapone e Rotary certificheranno l’attività svolta e gli obiettivi raggiunti dal tirocinante.