Palermo: prosegue il progetto educativo antimafia del centro studi Pio La Torre

Prosegue a Palermo il “progetto educativo antimafia” del centro studi Pio La Torre. Il tema della terza conferenza sarà “Cybercrime e traffico di droga – vecchie e nuove frontiere della criminalità organizzata”.

A moderare l’incontro, dalle 09.00 alle 11.30 di giovedì 18 gennaio, nei locali dello stesso centro Pio La Torre di Palermo, sarà Loredana Introini, presidentessa de lcentro Pio La Torre. Interverranno: Antonio Balsamo, giudice della corte di Cassazione; Concetta Lo Curto, esperta giuridica presso la rappresentanza permanente italiana a Vienna; Nino Rocca, del centro siciliano di documentazionen Giuseppe Impastato.

A partecipare alla conferenza saranno le scuole che hanno aderito al progetto, vedendo come sempre gli studenti impegnati nella didattica a distanza intervenire in diretta o in chat. La conferenza sarà trasmessa in diretta streaming sul sito del centro studi Pio La Torre o sul canale youtube https://www.youtube.com/@centrostudipiolatorre6858/streams