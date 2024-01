Rodì Milici (Me): il grazie del sindaco per le iniziative natalizie

Grande successo a Rodì Milici, nel messinese, per le iniziative natalizie, culminate con la notte di San Silvestro in piazza con il grande musicista siciliano Mario Incudine, accompagnato da Antonio Vasta e da altri valenti musicisti.

“I due migliori appuntamenti – dichiara il sindaco Eugenio Aliberti – si sono registrati in occasione del Capodanno per cui è molto importante ringraziare Mario Incudine e i musicisti che lo hanno accompagnato facendo ballare tutta la piazza San Martino e il coro polifonico Ouverture che ha fatto vivere a pieno il senso del Natale con i canti a tema natalizio.

Non posso non rivolgere un ringraziamento sentito all’assessore al turismo della regione siciliana, Elvira Amata, per aver concesso dei finanziamenti che ci hanno aiutato a fare del nostro meglio. Non dimentico, ma anzi il mio grazie più sentito va a tutti i concittadini, alle associazioni, agli imprenditori, a chi ha contribuito in maniera gioiosa a questa festa. Oggi, si riparte con una certezza più consolidata: l’amministrazione senza la collaborazione dei cittadini può fare poco e male, con la sinergia invece si vince sempre”.

L’intenso programma di eventi ha visto succedersi gli Atmosfera Blu che con il loro spettacolo hanno allietato gli anziani. La magica slitta di babbo Natale che ha regalato gioie ai più piccoli. E poi l’evento dedicato al vin brulè, l’animazione, i gonfiabili e il luna park, la tombolata e i presepi itineranti. “A tutti – ha concluso il sindaco Aliberti – porgo i miei migliori auguri di un buon 2024 e vi invito a Rodì Milici”.