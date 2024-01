Ragusa: si presenta il libro di Leoluca Orlando, “Enigma Palermo”

Sarà presentato venerdì 12 gennaio a Ragusa al centro studi Feliciano Rossitto, il libro “Enigma Palermo. La politica, la paura, il futuro. Storia di una città e del suo sindaco”, di Leoluca Orlando e Constanze Reuscher.

Dopo i saluti di Giorgio Chessari, la serata sarà introdotta da Tonino SOlarino, ex sindaco di Ragusa. I lavori saranno coordinati da Vito Piruzza, presidente di Piazza Futura. Dialogherà con Leoluca Orlando, Valentina Chinnici, deputata Ars, presidentessa CIDI.

L’evento culturale è reso possibile grazie alla sinergica collaborazione del centro studi Feliciano Rossitto con Piazza Futura e Ubik Ibla. A metà degli anni Ottante del secolo scorso, a Palermo, sconvolta da eventi criminosi, è iniziata la cosiddetta “Primavera di Palermo”, di cui Leoluca Orlando diviene in parte guida, simbolo e, allo stesso tempo, testimone e simbolo a carattere internazionale in quegli anni cambia l’Italia, scossa da Tangentopoli e dallo stragismo mafioso. In quel periodo inizia il lungo e serrato dialogo tra la giornalista Constanze Reuscher e Leoluca Orlando, da quella “Palermo come Beirut”, segnata dalle bombe e dalla paura, per arrivare alla metropoli cosmopolita di oggi, luogo di accoglienza pur nelle complessità proprie di una grande città con le sue molteplici sfaccettature. Un lungo e serrato confronto che è condensato in “Enigma Palermo. La politica, la paura, il futuro. Storia di una città e del suo sindaco”, scritto a quattro mani da Leoluca Orlando e Costanze Reuscher.

Incalzato dalle domande della giornalista, “u sinnacu”, come ancora lo chiamano i palermitani, racconta la sua formazione politica, il suo impegno e il lavoro svolto, ammette gli errori e le sconfitte, ricorda i momenti più tragici e getta nuova luce su epiodi polemici e scontri, come quello, rimasto nell’immaginario comune degli italiani, che lo contrappose a Giovanni Falcone. Ma soprattutto in questo libro Orlando fornisce gli elementi utili per poter decifrare l’enigma di una parabola duratura e avvincente come la sua, così simile, per ombre e ripartenze, alla città che ha rappresentato e a cui ha dedicato una vita intera”.