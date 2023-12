GM: La crisi del Cristianesimo, intervista ad Aldo Rocco Vitale

Si chiude con Aldo Rocco Vitale (filosofo del diritto), la seconda stagione della Rubrica di “Generazione Metaverso”. A pochi giorni dalle festività natalizie, la tematica affrontata è stata quella del valore del cristianesimo, come filosofia, religione, modus vivendi sociale, conseguenza anche della società odierna. Dall’intervista si evince un’analisi riguardante la religione cristiana, dal secondo dopoguerra ad oggi.

Dal Concilio Vaticano II (1962-1965) ai giorni nostri. Dalle profezie di Joseph Ratzinger al papa gesuita Jorge Mario Bergoglio. Da una crisi spirituale, che si rifà alle richieste di una società ormai da tempo in cambiamento, all’aumento demografico di una realtà islamica sempre più presente nel territorio europeo. Cosa è divenuta oggi la fede cristiana? L’attuale papa, verso quale direzione sta conducendo la barca di Pietro? Quali sono oggi le esigenze di una società in cui veglia il più grande cataclisma spirituale che sia mai avvenuto tra i fedeli del cristianesimo? Ma soprattutto che volto avrà la Chiesa di domani?

E se non v’è umanità senza spirito, non v’è vita senza fede, questa la sintesi di un’introspezione sociale e culturale odierna. Forse perché tutte le risposte possono essere ritrovate tra le affermazioni iniziali del giurista e filosofo Aldo Rocco Vitale, il quale ci rammenta che sin da principio il cristianesimo si trovò ad affrontare sfide insuperabili, che sono le sfide umane della fede, dei tradimenti, dell’ingordigia. Spesso la storia del cristianesimo ci rammenta come gli uomini di Chiesa si siano spesso allontanati dal nucleo fondante del cattolicesimo « .. i suoi stessi seguaci lo rinnegarono, il sepolcro gli fu donato da chi seguace non lo era, il cristianesimo è da sempre stato in crisi, lo dicono le numerose eresie registrate, lo dicono i numerosi Concili, lo dicono le varie esperienze che si sono avute dalla cattività Avignonese ai papi eletti da antipapi, dai Conclavi .. Tutto questo ci dice due cose: primo che la Chiesa è un fenomeno umano e quindi imperfetto, secondo per chi ha fede sa bene che lo Spirito Santo è lume, è guida, che può condurre solo alla salvezza ».

Si chiude così, con questa puntata un percorso iniziato a gennaio 2023. Un anno ricco di soddisfazioni, di tematiche affrontate sempre con il piglio di uno sguardo completo rivolto alla società odierna. La redazione di Generazione Metaverso, ringrazia tutti gli ascoltatori che in questi dodici mesi, hanno seguito le puntate, si è cercato di dare il meglio di quel che si è potuto. Un grazie anche a tutti i protagonisti intervistati. La loro esperienza, la loro professionalità e serietà, ha reso la rubrica una pagina che ha raggiunto lo scopo desiderato. La rubrica è stata volutamente creata per trattare argomenti contemporanei di un certo peso e valore sociale, con l’obiettivo specifico di offrire all’ascoltatore un lavoro che si è rifatto ad un’informazione veritiera ed opportuna.

Nell’augurarvi Buone feste e sereno anno nuovo, vi lasciamo con un riepilogo delle nostre interviste e ovviamente l’ultima nostra intervista.

Silvana De Mari – Società contemporanea: dove siamo arrivati e a cosa andiamo incontro

Franco Valenti – Auto Elettriche, analisi dell’Ingegnere Valenti

Franco Fracassi – Ucraina, quale la verità?

Sciotto Salvatore – L’importanza di un’alimentazione corretta

Corrado Penna – Cosa succede nei nostri cieli

Antonio Mazzeo – Laboratori di ricerca

Guendalina Middei – Editoria ieri, oggi, domani

Pier Luca Marzo – Intelligenza Artificiale tra limite e progresso

Aldo Rocco Vitale – Le Costituzioni Tutela e Valori

Michele Orifici – La Sicilia nel Fuoco

Giuseppe Velardi Immigrazione e Cinismo occidentale

Paola Radici Colace – Le Frontiere del sapere

Aldo Rocco Vitale – La crisi del Cristianesimo