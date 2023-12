Catania: speciali aperture del parco tematico “Christmas town”

La vigilia, il giorno di Natale e Santo Stefano: nei giorni clou di queste festività il parco tematico Christmas Town prevede speciali aperture. Domenica 24 dicembre le porte del villaggio saranno aperte dalle 11:00 alle 19:00, lunedì 25 dicembre dalle 16:00 alle 23:00 e martedì 26 dicembre dalle 11:00 alle 23:00.

Per raggiungere la location Le Ciminiere di Catania, trasformate da 2512 con una magica atmosfera natalizia, sarà possibile muoversi anche in Metro. Ad attendere i visitatori nei 10mila metri quadrati di sorprese ci saranno Babbo Natale, gli elfi e tante brillanti attrazioni come il planetario per scoprire con il naso in sù il viaggio della brillante cometa che orientò i re Magi fino a Betlemme, la pista di pattinaggio sul ghiaccio di 250 metri quadrati, la Disco Christmas con play list a tema, il cinema con la proiezione dei film più amati dal pubblico, la stalla delle renne parlanti e le aree gioco di Sylvanian Families, Disney Princess, PlayMobil, Peg Perego e Lego create appositamente per l’evento di Catania.

Tra milioni di luci si potrà fare un giro nella giostra dei cavalli e assistere alla parata della scintillante banda musicale degli schiaccianoci e delle mascotte del mondo delle favole. Negli anfiteatri della Christmas Town ricchi di addobbi, presepi, cioccolatini, bastoncini di zucchero e torroni, si esibiranno giocolieri, mangiafuoco, maghi. Il villaggio rimarrà aperto tutti i giorni, dal 27 fino a sabato 30 dicembre, dalle 11:00 alle 23:00. Le prevendite sono già sold-out ma nella fascia oraria serale – a partire dalle 19:30 – sono aperti gli ingressi con biglietti ridotti per dare nuove possibilità al pubblico di immergersi nell’intensa atmosfera del Natale.