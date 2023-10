GM: ritorna la rubrica “Generazione Metaverso”. Si parla del problema incendi con il geologo OrificiMONDO: Riapre la rubrica “Generazione Metaverso” per la stagione autunnale

Si parlerà del problema incendi in questa nuova puntata della rubrica “generazione Metaverso” che torna sul nostro sito dopo la pausa estiva. L’appuntamento con le interviste di approfondimento su temi che riguardano la nostra società e i cambiamenti che il mondo sta affrontando realizzate dalla nostra Nancy Calanna, con il supporto nelle ricerche di Eunice Bello, ritorneranno a domeniche alterne, a partire da oggi, 15 ottobre.

Abbiamo deciso di riaprire parlando della grave piaga degli incendi che ogni anno devastano ettari ed ettari di boschi, in particolare in Sicilia. Dall’ultimo dato dell’Anci, soltanto in riferimento ai roghi di luglio in Sicilia, è stato quantificato in 60 milioni il danno più evidente. A questi si aggiungono altri 200 milioni per le attività produttive, non parlando degli oltre 700 ettari di boschi andati in fumo. Ne abbiamo parlato con il geologo Orifici.