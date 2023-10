GM: la situazione dei migranti, la testimonianza del dottor Velardi

Secondo appuntamento della stagione di Generazione Metaverso, la nostra rubrica su argomenti di attualità, curata e condotta da Nancy Calanna. Questa domenica si parlerà della situazione dei migranti che giungono a migliaia anche in Sicilia, in particolare a Lampedusa. Ne abbiamo parlato con il dottor Velardi che anni fa era stato proprio a Lampedus come medico.

Nel corso della sua permanenza sull’isola ha avuto modo di incontrare tanti migranti, conoscere tante storie, come quella di una bambina giunta da sola e rimasta completamente muta per una settimana per lo choc subito.

NOn sono mancati riferimenti alla situazione politica relativa proprio alle migrazioni. Sentiamo dalle parole del dottor Vilardi la sua testimonianza.