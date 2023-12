Messina: presentato il calendario degli alpini

“Dieci anni di impegno e solidarietà” questo è il titolo della decima edizione del calendario da tavolo 2024 del Gruppo Alpini di Messina, che è stato presentato ad Alì Terme nel salone dell’Istituto religioso delle figlie di Maria Ausiliatrice, in sinergia con l’associazione “Anello del Nisi”.

Presenti all’evento il capogruppo degli Alpini di Messina Giuseppe Minissale che è stato accolto da Piero Gozzo presidente dell’associazione Anello del Nisi e dalla direttrice suor Mariella. Minissale ha presentato il calendario “Sono dieci anni di attività, che la nostra realtà associativa svolge con passione ed impegno, partecipando ad attività in Italia e all’estero. Minissale è stato accompagnato dal generale Ilario Ciardi e dagli alpini Salvatore Maio e Luciano Di Nuzzo ed ha concluso: “il 2023 è stato un anno importante perché abbiamo sancito la collaborazione con la ‘Croce Nera d’Austria’ ed iniziato la collaborazione con l’associazione ‘Anello del Nisi’, gruppo di camminatori e amanti della montagna, a fine serata le offerte raccolte con i calendari sono state consegnate a suor Mariella per le opere di beneficenza dell’Istituto religioso”.

L’originale opera, ricca di belle foto, scandisce gli eventi del 2023, che hanno coinvolto gli Alpini di Messina. Il progetto grafico ospita un colorato book fotografico, con la copertina dedicata alle cover, che hanno percorso cronologicamente gli eventi più importanti vissuti dagli Alpini peloritani, una memoria storica che raccoglie le attività, associative, sportive, solidali e culturali.

Gennaio ricorda a Vittoria RG l’inaugurazione del monumento dedicato ai prigionieri austroungarici periti a causa della spagnola nel locale campo di prigionia. Febbraio a Mongiuffi Melia ME – la delegazione della “Croce Nera d’Austria”, in visita alla galleria di Postoleone realizzata dai militari austriaci, provenienti dal campo di prigionia di Vittoria. Marzo a Messina gli onori ai caduti della battaglia di Adua e i saluti del Sindaco di Messina Federico Basile al Sindaco Mattia Veronese di Noventa Vicentina e a Giuseppe Pulvini Capogruppo Alpini di Noventa Vicentina. Aprile a Messina la solidarietà verso i bambini e le famiglie bisognose della parrocchia di Santa Maria di Gesù.

Maggio a Messina presso il Liceo scientifico Archimede – Lezione sulle attività di protezione civile ANA e promozione dei Campi Scuola ANA. Giugno a Messina – inaugurazione della mostra dedicata al 162° anniversario dell’Unità d’Italia svoltasi presso la Brum Biblioteca Regionale Universitaria “Giacomo Longo”. Luglio a Linguaglossa Etna Nord – Centesimo anniversario dell’eruzione dell’Etna e del miracolo di Sant’Egidio, presente la Fanfara della Sezione Alpini Abruzzi. Agosto a Roccavaldina ME – Tour in Sicilia del coro alpino “Valnure” Sezione di Piacenza. Settembre a Messina – Palazzo Zanca la delegazione di Noventa Vicentina con il Sindaco Mattia Veronese ricevuta dal Sindaco di Messina Federico Basile. Ottobre a Messina – presso la Scuola Media Elio Vittorini in occasione della giornata del “Valore Alpino” con i rappresentanti del Gruppo Alpini di Messina. Novembre a Linguaglossa Etna Nord – Eruzione dell’Etna, centesimo anniversario del miracolo di Sant’Egidio, presente il Coro Alpino Orobica. Dicembre a Fiumedinisi ME – Festa della Montagna 2023, scalata di Monte Scuderi insieme ai camminatori dell’Associazione Anello del Nisi.