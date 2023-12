Ragusa: arriva il musical “Mare fuori”

Arriva in Sicilia, per la sua unica data, il 20 e 21 gennaio prossimi, il musical diretto da Alessandro Siani con alcuni dei protagonisti della fiction “Mare fuori”, tra cui Maria Esposito e il vincitore di Amici, Mattia Zenzola. Lo spettacolo sarà ospitato a Ragusa.

La fiction “Mare fuori” è diventata un prodotto musicale diretto da Alessandro Siani con le coreografie di Marcello e Mommo Sacchetta e ha già fatto registrare il tutto esaurito al teatro Augusteo di Napoli. Adesso arriva al teatro Duemila di Ragusa. Sabato 20 alle 20.00 e domenica 21 gennaio alle 17.00.

I fan della serie tv sono già in fermento, anche perché alla trasposizione teatrale di ‘Mare Fuori’ hanno preso parte, nei panni dei loro personaggi, diversi attori che abbiamo imparato ad amare nella serie tv. Tra questi spicca certamente Maria Esposito alias Rosa Ricci, una delle protagoniste principali del musical, così come lo è nella fiction Rai. Accanto a lei, protagonista maschile è Mattia Zenzola, ballerino latino americano vincitore di Amici 2022. Ma saranno tanti i protagonisti dello spettacolo molto atteso anche dal pubblico siciliano: attesissimi anche il cantante Andrea Sannino, che veste i panni dell’educatore Beppe Romano, la conduttrice Giulia Luzi, che interpreta il ruolo della rigida direttrice, l’attore messinese Christian Roberto, che diventa il milanese Filippo Ferrari, Antonio Orefice che ricopre il ruolo di Totò lo stesso che lo ha reso famoso nella fiction di Rai 2, così come i colleghi Antonio D’Aquino alias Milos, Giuseppe Pirozzi noto come Micciarella e Salahudin Tijani Imrana conosciuto come Dobermann. Crazy J è interpretata dall’ex concorrente di amici Giulia Molino.

La trama dello spettacolo teatrale è molto vicina a quello che abbiamo visto in tv, ma ha comunque nuovi spunti e sfumature che lo rendono ancora più accattivante. Ci sono detenuti, guardie ed educatori, le cui vite si intrecciano tra le sbarre del carcere minorile di Nisida per portare in scena storie di vita quotidiana anche a volte molto dolorose.