Ragusa: Nicola Mannino in visita ad euroform

In occasione della presentazione del libro “Il mio nome è amore”, Nicola Mannino, presidente del parlamento internazionale della legalità è stato in visita alla sede di Euroform di Modica e Ragusa. Insieme a lui ci sarà anche Salvatore Sardisco, vice presidente del parlamento della legalità.

Appuntamento per domani, 16 dicembre, alla sede Euroform di Modica. “La visita della delegazione del Parlamento della Legalità Internazionale – afferma il direttore della sede, Rosario Salamone – è per noi un grande onore che ci inorgoglisce. Questa occasione permetterà di far conoscere le nostre splendide attività e i nostri studenti. Durante la visita, saranno discussi diversi temi cruciali relativi alla promozione della legalità, alla tutela dei diritti umani e alla pace”.

L’open day è stato pensato per far conoscere a ragazzi e famiglie la proposta educativa e formativa. Nel corso della giornata sarà presentato il libro scritto da Nicolò Mannino e Salvatore Sardisco. L’opera raccoglie silenzi, gioie, speranze, attese, interrogativi e voglia di vivere in un mondo senza ipocrisie e maschre dell’apparire. Un piccolo e coinvolgente viaggio nel mondo complesso e meraviglioso della legalità.

“Abbiamo semplicemente provato a dare voce a tanti silenzi che non sono mai stati d’oro. – sottolineano Mannino e Sardisco – Il merito? Aver rispettato la voce dei cuori e gli sguardi spesso smarriti. Questo è un libro giovane, quindi, ricco di spunti che educano a comprendere che solo chi osa amare in modo sincero e disinteressato merita diritto di parola”.

La presentazione del volume sarà moderata da Massimiliano Casto, giornalista, e da Maria Chiara Adamo, docente Euroform. I lavori saranno introdotti da. Rosario Salamone, direttore della sede Euroform di Modica. Interverranno:. Nicolò Mannino, presidente del parlamento della legalità internazionale e consulente per la legalità e cittadinanza attiva della Città Metropolitana di Palermo; Giuseppe Fiorenza, avvocato penalista; Nicola Sardisco, docente universitario e vicepresidente del parlamento della legalità internazionale. Diverse le autorità presenti per l’occasione:Tommaso Mondello, vice prefetto di Ragusa; Gianluca Manenti, presidente regionale Confcommercio. In occasione della presentazione del libro offriranno un loro contributo Filomena Bianco, segretaria del Senato accademico dell’università ” ISFOA “. All’evento sarà presente anche Vincenzo Mallamaci, pro rettore vicario generale dell’università ISFOA libera e privata università di diritto internazionale e anche presidente dell’associazione internazionale di volontariato onlus “E ti porto in Africa” che coglie l’occasione per conoscere la scuola professionale dei mestieri e i suoi studenti.

Euroform è un’associazione no-profit impegnata nel mondo della formazione professionale in Sicilia, conta oltre 34 sedi sparse in 7 provincie siciliane. L’ente opera dal 1996 per il futuro professionale di migliaia di giovani siciliani con l’obiettivo di promuovere le opportunità di sviluppo locale offerte dall’Unione Europea. Nel territorio ibleo Euroform ha due sedi: Ragusa e Modica.