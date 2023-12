Palermo: al via il progetto “Sport di tutti”

Attività sportive che vanno dal calcio alla pallamano, dal basket alla ginnastica dolce per adulti, ma anche servizi di doposcuola, corsi di ceramica per disabili e incontri di formazione col nutrizionista. In 150 prenderanno parte, da martedì 5 dicembre, all’Istituto Salesiano Gesù Adolescente di Palermo al progetto “Sport di tutti – quartieri”, coordinato e gestito dalla ASD Polisportiva Giovanile Salesiana “Villaurea”.

Due anni intensi di attività che vedranno coinvolti giovani, istruttori, allenatori, formatori e anche un nutrizionista. La PGS Villaurea, che da 50 anni opera a servizio dell’Istituto dei Salesiani, è stata una delle due ASD palermitane e una delle cinque siciliane ad aggiudicarsi il bando dell’iniziativa voluta dal ministero per lo Sport e i Giovani, realizzata in collaborazione con sport e salute Spa, che ha lo scopo di supportare le realtà che operano in contesti territoriali difficili, in collaborazione con altri soggetti operanti sul territorio, utilizzando lo sport e i suoi valori educativi come strumento di sviluppo ed inclusione sociale.

Un progetto che punta a favorire l’alleanza educativa tra il sistema sportivo e il sistema del Terzo Settore grazie a presidi al servizio delle comunità di riferimento. “L’istituto salesiano di Gesù Adolescente, con la sua ASD PGS Villaurea, è un riferimento per il quartiere – afferma don Arnaldo Riggi, direttore dell’istituto e presidente della PGS – Un territorio che guarda agli spazi della nostra Casa non solo come a un luogo di aggregazione e di socializzazione ma anche di crescita e di formazione. Facciamo i conti con situazioni di disagio, di emarginazione e di povertà educativa e di esclusione sociale. Rientra nella nostra missione salesiana il compito di coinvolgere i giovani a rischio di emarginazione e di criminalità che vive il quartiere e il territorio limitrofo. E questo può essere fatto – conclude Riggi – attraverso lo sport, la promozione di stili di vita sani, di corretta alimentazione e di attività fisica costante”.

Tra le attività sportive che saranno avviate con il supporto di allenatori e istruttori ci sono: calcio a 5, pallamano, basket, pallavolo, basket in carrozzina, ginnastica dolce per adulti. Ma ci sono anche attività come il plogging, ovvero la raccolta rifiuti “in cammino” nei parchi, servizio di doposcuola, ceramica per disabili e incontri di formazione con il nutrizionista.

L’iniziativa sarà presentata lunedì 4 dicembre alle 18:00 al teatro Savio di via Evangelista Di Blasi 102/b. Un incontro, moderato dal giornalista Giovanni Villino, che vedrà anche la partecipazione di rappresentanti delle federazioni sportive, del mondo dell’associazionismo, della politica e del terzo settore, tra i quali il noto ex calciatore siciliano Totò Schillaci.