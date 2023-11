Floridia (Sr): lezioni di cinema all’istituto comprensivo Quasimodo

Tecniche, trucchi e stratagemmi del cinema raccontati dal regista e sceneggiatore Nello Correale e dall’attore Antonio Catania. I due personaggi di primo piano nel panorama cinematografico italiano hanno incontrato gli studenti del IV istituto comprensivo, Salvatore Quasimodo, di Floridia, nella sala Iris della città.

L’iniziativa, dal titolo “Lezioni di cinema. Racconti dietro lo schermo. Tecniche, trucchi e stratagemmi” si inserisce nell’ambito del progetto “CinemaLab al Quasimodo, il linguaggio cinematografico e audiovisivo come oggetto e strumento di educazione e formazione”, promosso dal ministero della cultura e dal ministero dell’istruzione e del merito.

Il progetto di rete, di cui l’istituto Quasimodo è capofila e che coinvolge anche il liceo “Leonardo Da Vinci” ha così permesso ai ragazzi di scoprire come si costruisce e si realizza un film. In un racconto di ciò che succede “dietro lo schermo”. Una sorta di backstage in cui gli spettatori, ma anche i protagonisti privilegiati, sono stati tanti studenti che, nell’ambito del progetto, si sono cimentati con diverse attività, la scrittura di una sceneggiatura, la regia e il doppiaggio, per citarne alcune. Tante sperimentazioni confluite nella realizzazione di cortometraggi su temi di scottante attualità come inclusione, immigrazione, dispersione scolastica, educazione ambientale e alla legalità, contrasto alla violenza di genere e al bullismo.

“L’arte della recitazione – ha detto Antonio Catania ai ragazzi – è imparare a conoscere meglio se stessi, a crescere, a capire quali sono le emozioni, i sentimenti degli altri. E così si comincia anche ad essere più tolleranti rispetto alle altre persone.”

“E’ in queste occasioni – ha aggiunto Nello Correale – che riscopro come ci sia la passione dietro quello che per me, a questa età, è un mestiere, un lavoro.” Il dirigente scolastico del Quasimodo, Salvatore Cantone, si è dichiarato soddisfatto. “Progetti come questi – ha detto – basati sull’educazione al linguaggio audiovisivo, dunque alla percezione di cosa significhi immagine, sono molto importanti per i nostri studenti perché consentono la creazione di un pubblico consapevole e di una nuova coscienza anche per questa tipologia di linguaggio, quello cinematografico”.

Il prossimo appuntamento del progetto è in programma per lunedì 27 novembre alle 09.30 nella sala Iris dove si terrà l’incontro con l’attrice Manuela Ventura e l’attrice e regista Rita Abela.