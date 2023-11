Taormina (Me): verso l’esposizione del cibo nella perla dello Ionio

Taormina, la perla dello Ionio, nel messinese, ospiterà il “Taormina food expo” e si va verso la celebrazione di nove piatti-simbolo della Sicilia, che saranno preparati da rinomati chef dell’unione regionale cuochi e pasticceri siciliani e di cui la Cna Sicilia con il comparto agroalimentare avanzerà la proposta dell’anno ossia chiedere il riconoscimento STG della comunità europea con i disciplinari per ogni espressione dei nove capoluoghi di provincia.

Sarà il lancio dell’anno ben strutturato da tempo dell’associazione di categoria Cna Sicilia e in programma dal 23 al 26 novembre. Ci saranno 9 cooking show, all’interno di una più ampia fiera espositiva e incoming dell’agroalimentare d’eccellenza che si svolgerà al VII piano di porta Catania parking più i dibattiti al palazzo dei Duchi di Santo Stefano.

Alla manifestazione sono previsti più di 60 espositori, 5 convegni a tema, 9 cooking show con la presentazione di altrettanti piatti (9 salati e 9 dolci) per le nove province siciliane e 12 buyers Ita/Ice.

L’evento sarà inaugurato il prossimo giovedì 23 novembre alle 15.00 al VII piano di Porta Catania parking alla presenza di Otello Gregorini, segretario generale della Cna nazionale; Nello Battiato, presidente della confederazione; Piero Giglione, segretario della Cna e di diverse autorità regionali e locali.

L’appuntamento è stato organizzato dalla CNA Sicilia in collaborazione con Cna nazionale e unione regionale cuochi siciliani e con il contributo dell’assessorato regionale all’agricoltura guidato da Luca Sammartino e il patrocinio degli assessorati regionali al turismo, retto da Elvira Amata e alle attività produttive, guidato da Edy Tamajo, della città metropolitana di Messina, con a capo il sindaco Federico Basile, la città metropolitana di Messina guidata da Cateno De Luca e della camera di commercio di Messina.

L’operazione della quattro giorni è lanciare una proposta unica per tutta la cucina siciliana mediante la dimostrazione di come si eseguono dal vivo le pietanze tipiche dei territori, individuate per ambito provinciale e di quali ingredienti di qualità vengono impiegati dai professionisti dell’Associazione Regionale Cuochi Siciliani. L’esibizione artistico-culinaria sarà impreziosita da una vetrina regionale con 60 aziende dell’Agroalimentare che esporranno i loro prodotti già con marchio certificato (Igp, Dop e Pat) e ritmata da talk show con focus mirati (programmati nel Palazzo dei Duchi di Santo Stefano), tavole rotonde tematiche, con importanti ospiti e referenti istituzionali e del mondo economico.

Gli stands delle imprese (che spaziano dal settore caseario ai grani siciliani, dai prodotti da forno ai salumi e all’olio, dai dolci alle conserve, dal vino alle birre) potranno essere apprezzati e visitati dalle ore 15 del 23 novembre fino alle ore 21 mentre negli altri tre giorni dalle ore 11 alle ore 21 (tranne domenica 26 fino alle ore 19) al VII piano di “Porta Catania Parking”. Oltre alla “vetrina delle eccellenze” dell’agroalimentare siciliano, la kermesse, la cui macchina organizzativa è curata dal coordinatore regionale di Cna Agroalimentare Tindaro Germanelli, offre ulteriori tre segmenti di alto valore. A cominciare dai Cooking Show, la cui pianificazione è indirizzata ad imprimere una levatura al piatto tradizionale scelto, che possa essere meritorio della denominazione comunitaria “STG” e quindi proposto in un iter di riconoscimento più rilevante in modo da trovare la sua preparazione nei ristoranti di tutto il mondo con un suo specifico disciplinare.

Questo momento, che sarà realizzato sempre al VII piano di “Porta Catania Parking” con l’autorevole professionalità di 9 chef dell’Urcs, prevede l’assaggio dei piatti per il pubblico ogni giorno durante il cooking show a partire dalle ore 18:30, tranne domenica, 26 novembre, orario anticipato a pranzo alle ore 12:30. Ogni piatto salato avrà un abbinamento stabilito tra professionisti di settore e chef, grazie alle otto cantine presenti (più due birrifici e un’azienda di trasformati alcolici). Ogni giorno è prevista la presentazione di due Cooking Show “salati” legati alle tradizioni di altrettante città siciliane, cui seguirà una degustazione dei rispettivi dolci tipici che saranno già pronti ed illustrati dagli autori. A condurre le performance culinarie sarà la giornalista di cronaca e specializzata in enogastronomia Marcella Ruggeri che si occuperà anche dei talk show durante la quatto giorni e modererà i dibattiti del 23, 25 e 26 novembre pomeriggio.

Altro modulo significativo dell’evento è rappresentato dalla convegnistica che avrà come location Palazzo Duchi di S. Stefano. In programma 5 focus di approfondimenti, di cui 4 di natura economica ed uno con risvolti politici: il primo sarà nel giorno inaugurale, organizzato da CNA Agroalimentare Nazionale e Cna Sicilia con la partecipazione di Ismea. Saranno accesi i riflettori su “La filiera agroalimentare della Sicilia: potenzialità e sviluppo delle produzioni a marchio IG”.Tra gli interventi spiccano quello del Segretario Generale della Cna, Otello Gregorini e quello dell’Assessore regionale all’Agricoltura, Luca Sammartino. venerdì 24 novembre ore 10, a gestire sarà l’associazione “Agriforum”con la moderazione dell’avvocato Manuela Marullo e un parterre multidisciplinare per dare voce alla piattaforma delle imprese che raggruppa numerosi liberi professionisti, con cui ci si può interfacciare su “La comunicazione di sostenibilità ed il mercato: prospettive ed opportunità per le aziende di trasformazione del comparto agroalimentare”; sabato 25 novembre ore 16:30, CNA Professioni Nazionali, con la Fic e l’associazione regionale cuochi siciliana, argomenterà sui mestieri emergenti legati al cibo e al territorio, turismo e cuochi con il dibattito dal titolo “Le professioni dell’accoglienza turistica e la valorizzazione del territorio e dei prodotti a marchio UE: i cuochi e le guide turistiche” e con ospite l’assessore del TurismoAmata; domenica 26 novembre, un doppio appuntamento con alle ore 10 una tavola rotonda di natura politica (con interventi di alcuni deputati dell’Ars) “Cibo, società e politica”, organizzato dal centro studi MED MEZ e moderato dal giornalista Mario Barresi ed un altro alle ore 16:30“CIBO E TURISMO: binomio vincente e un’esperienza unica per vivere i territori attraverso i prodotti e le persone”che unisce piatti, città, cuochi e viaggiatori.

Il terzo pregevole segmento per “Taormina Food Expo” si snoderà con una doppia opportunità concessa, grazie all’ufficio internazionalizzazione di Cna Nazionale, diretto da Antonio Franceschini e grazie all’Agenzia ITA del Ministro del Commercio con l’Estero, grazie alle aziende partecipanti che spingeranno i loro prodotti agroalimentari verso una dimensione internazionale. Con questo “concept”, sono state programmate due sezioni interessanti il 24 e il 25 novembre:incontri B2B con una dozzina di buyers internazionali, destinati ad orientare artigiani e imprenditori sul mercato globale e qualificate interlocuzioni con una delegazione maltese della “Malta Food Agency”.