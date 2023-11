Barcellona Pozzo di Gotto (Me): trofeo Orange run, memorial Nino Alberti

È stato presentato questa mattina il quarto trofeo Orange run, memorial Nino Alberti. La manifestazione, giunta al suo quarto anno consecutivo, si terrà il prossimo 26 novembre.

Da quest’anno il percorso è omologato e idoneo per l’eventuale registrazione di qualche record. Villa Primo Levi a servizio del Memorial Nino Alberti. Prima della manifestazione, il 25 novembre si terrà anche un convegno. Il trofeo memorial Nino Alberti prevede un percorso di 10 km omologato Bronze che si svolgerà sul circuito cittadino con inizio alle 10.00 e ritrovo al monumento dei caduti.

In occasione del quarto trofeo Orange Run, l’evento sarà arricchito dalla passeggiata ludico motoria per chi vuole fare una passeggiata in compagnia del proprio bambino in passeggiata o del proprio amico a 4 zampe per 2 km, oppure correndo per un percorso di 4 km con ritrovo al monumento dei caduti alle 08.30.

Alla conferenza stampa di questa mattina hanno preso parte: Emanuele Torre che si è detto “felice di poter continuare ad organizzare, grazie alla preziosa collaborazione di partner, sponsor e associazioni, un evento che è diventato un piacevole appuntamento per Barcellona e che può sottolineare come lo sport e i valori ad esso connessi sono un fatto sociale – dichiara Nunzio Scolaro, presidente Fidal Messina – e accomunano tutti.

A portare i saluti dell’amministrazione comunale che patrocina l’evento, è stato l’assessore allo sport Roberto Molino che, in segno di affezione a questo evento ed “orgoglioso di vedere Barcellona crescere ed essere molto attiva dal punto di vista sportivo”, ha portato con sé una foto-ricordo edita su una rivista sportiva del tempo in cui anche lui, da atleta, correva nella fiamma Tirrenica come Nino Alberti. Al tavolo, oltre a Filippo De Pasquale di S2 sport e a Paul Calabrò della Orange Moon Canditfrucht, che hanno testimoniato l’impegno degli imprenditori barcellonesi a sostenere un evento così importante, come main sponsor con Giorgianni autoricambi, anche la rappresentanza delle famiglie di Nino Alberti con il figlio Giovanni e di Gianluca Quartodecimo con la sorella Deborah per l’associazione Vivere a colori.

“Mio fratello amava la vita, nonostante la distrofia di Duchenne che ce l’ha portato via il 23 febbraio 2020. Lui stesso ha fondato l’associazione “Vivere a colori” proprio per ricordarci quanto sia importante vivere a pieno. Lui era sempre sorridente – ha dichiarato Deborah durante la conferenza stampa, dando la possibilità anche ad Emanuele Torre di sottolineare che la Duilia Barcellona fa parte anche della Fisdir, federazione italiana sport par olimpici degli intellettivo-relazionali – e amava viaggiare. Si batteva affinché ogni barriera architettonica e non interferisse con il percorso di inclusione che tutti dovremmo praticare e tenere a mente. Siamo felici di poter portare il nostro contributo a questa manifestazione”.

Apprezzamento è stato mostrato anche da Giovanni Alberti che si è detto “sempre felice di poter ricordare mio padre e di scoprire che ci sono barcellonesi che tengono molto ai valori dello sport e alla sinergia creatasi”.

Non potevano far mancare la loro voce, inoltre, i club service che hanno sposato e supportato l’iniziativa: il Lions Club di Barcellona Pozzo di Gotto, presieduto dalla dott.ssa Nadia Rivetti e il Leo Club locale con la presidenteMatilde Accetta. “II lions Club Barcellona con la presidentessa Nadia Rivetti, da sempre vicino allo sport e alla solidarietà, ha accolto l’invito per sostenere questa bellissima giornata ricca di intrattenimento adatto ad ogni età e finalizzata a favorire l’integrazione sociale e l’inclusione per giovani e meno giovani provenienti da ogni contesto sociale” – ha dichiarato la presidentessa Rivetti, seguita dal Leo Club che, per l’occasione, ha puntualizzato: “Il Leo Club Barcellona P.G. non può che essere onorato di prendere parte a questa meravigliosa iniziativa. Gianluca era e resterà sempre un esempio per noi giovani, perché, nonostante la sua condizione fisica, la sua voglia di fare nel nostro territorio era immensa. Ringraziamo, quindi, calorosamente l’associazione Vivere a colori e tutti gli attori intervenuti per aver preso parte alla realizzazione di questa giornata all’insegna dello sport del prossimo 26 novembre”.

L’organizzazione ha previsto viabilità alternativa per la mattinata del 26 novembre, in modo da non intralciare il traffico cittadino. La partenza e l’arrivo sono previsti presso il piazzale antistante al Monumento dei Caduti, giro di boa presso l’Oratorio Salesiano e poi su per via degli Studi fino al ponticello della Via Roma, per poi tornare su Via Longano.

La manifestazione avrà inizio il giorno prima presso lo Stadio D’Alcontres Barone di Barcellona P.G., dove – a partire dalle ore 14.30 – si svolgerà il convegno di formazione tecnico-pratico dal titolo “I salti in estensione dell’Atletica Leggera: aspetti pratici e metodologici”. Il convegno è accreditato per i tecnici Fidal regolarmente tesserati 2023 e sarà valido per l’acquisizione di 0,5 crediti formativi. La richiesta di partecipazione va inviata entro il 22 novembre 2023 all’indirizzo email asdduiliabarcellonapg@gmail.com.