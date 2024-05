Palermo: venerdì la prima confernza organizzativa della rete civica salute

La salute al centro. La medicina di prossimità e la valorizzazione delle risorse delle comunità. Sono questi gli obiettivi della prima conferenza organizzativa a Palermo della rete civica salute, organizzata con il patrocinio dell’Anci Sicilia.

L’evento dal titolo “L’alleanza per il benessere delle persone e delle comunità” si terrà a villa Niscemi venerdì prossimo alle 16.00. Coinvolti i sindaci dei comuni e i comitati consultivi aziendali della città metropolitana di Palermo, nonché le diverse delegazioni di RCS delle province dell’isola.

Dopo i saluti istituzionali saranno presentati dal neo coordinatore provinciale RCS di Palermo, Emanuele Marino, i coordinatori RCS nei dieci distretti sanitari palermitani. Si tratta di: Calogero Di Maio per Palermo; Valentina Allotta per Bagheria; Gianvito Mistretta per Carini; Salvo Vazzana per Cefalù; Rossella Sucato per Corleone; Francesca Orlando per Lercara Friddi; Maria Serena Ingrassia per Misilmeri; Mario Botta per Petralia Sottana; Vito Ragusa per Partinico ed Enrico Corpora per Termini Imerese.

La RCS opera in sinergia con le amministrazioni comunali per il miglioramento della tutela della salute, che interseca tutte le dimensioni del welfare di comunità e per attuare la co-progettazione indicata dal PNRR dello sviluppo dell’assistenza territoriale del sistema sanitario nazionale attraverso la rete di prossimit, centrali operative territoriali, case e ospedali di comunità. L’evento di inquadra nel supporto alla sperimentazione avviata anche dall’ASP di Palermo in base alla convenzione Agenas-Regione siciliana.

Coinvolti nell’evento, tra i partner istituzionali di RCS, l’Anci Sicilia, l’ufficio scolastico regionale, gli ordini regionali degli assistenti sociali e dei psicologi, federconsumatori, il garante regionale della persona con disabilità.

Parteciperanno al focus “La sussidiarietà al bene comune della RCS e l’empowerment dei riferimenti civici come risorsa in più del SSR”, moderato dal coordinatore regionale Pieremilio Vasta, i testimonial della RCS: Concetta Balistreri, sindacalista; Valentina Chinnici, deputata dell’ARS; Giuseppe Notarstefano, presidente dell’azione cattolica italiana; Gianni Notari, direttore dell’istituto Pedro Arrupe e Massimo Russo, già assessore alla salute della regione siciliana.