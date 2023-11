Palermo: convegno regionale di famiglia Salesiana

“Sogni e strategie comuni per affrontare le nuove sfide in Sicilia”. E’ il tema del convegno regionale di famiglia Salesiana di Sicilia che si terrà sabato 25 novembre 2023 dalle 09.30 alle 17.30 presso la casa salesiana Gesù adolescente di Palermo.

L’obiettivo del convegno è quello di migliorare il percorso di formazione comune poiché il futuro ha bisogno anche della famiglia salesiana. “Quali sono le sfide del nostro tempo? – afferma don Giovanni d’Andrea, ispettore dei Salesiani di Sicilia – con quali strategie e con quali modalità, cosa possiamo creare di nuovo per rispondere a queste sfide e per non restare semplici spettatori in una società che cambia repentinamente? Come creare nuove strade per dare risposte alle diverse povertà dei giovani? E’ questo il nostro sogno, figli di un sognatore come Don Bosco. L’occasione di sabato sera sarà utile a tutti i membri dei gruppi della famiglia salesiana di Sicilia per riflettere su cosa ci chiede questo nostro tempo, quali risposte possiamo dare poiché come famiglia salesiana di Sicilia non possiamo stare lontani dalle esigenze di tutte le persone e dei cristiani in particolare”.

I relatori del convegno sono: Valerio Martorana, manager e giornalista, componente della presidenza mondiale degli exallievi di don Bosco e direttore della rivista “Voci fraterne” che parlerà delle nuove sfide della famiglia salesiana in Sicilia; Salvo e Linda Adamo, dell’associazione MetaCometa, che parlerà di famiglie affidatarie e famiglie solidali; Agostino Sella, presidente dell’associazione don Bosco 2000 su migrazioni e corridoi solidali; Dony Sapienza, vice presidente della cooperativa sociale Centro orizzonte lavoro su servizi e opportunità per il futuro dei giovani”. Il dibattito sarà moderato da Massimo Melodia, salesiano cooperatore ed insieme alla moglie Giuseppina, coordinatore del movimento salesiano delle famiglie.

I partecipanti al convegno sono i componenti della consulta regionale della famiglia salesiana di Sicilia, i consigli regionali di ogni gruppo, i componenti delle consulte cittadine, direttori e direttrici delle case salesiane di Sicilia, equipe movimento giovanile salesiano e delegati e assistenti di famiglia salesiana. Sarà presente, inoltre, l’ispettrice delle figlie di Maria Ausiliatrice di Sicilia, suor Angela Maria Maccioni. All’evento hanno già aderito 180 membri dei vari gruppi della famiglia salesiana di Sicilia in rappresentanza degli exallievi di Don Bosco, exallieve delle figlie di Maria Ausiliatrice, Salesiani don Bosco, figlie di Maria Ausiliatrice, associazione devoti Maria ausiliatrice (Adma), Salesiani cooperatori (SS.CC), volontarie don Bosco (VDB), consacrati con don Bosco (CDB), apostole Sacra famiglia (ASF), salesiane oblate del Sacro cuore (SOSC), discepole, movimento salesiano famiglie, movimento giovanile salesiano.

Il coordinamento del convegno è composto da don Franco Di Natale, vicario dei Salesiani di Sicilia, sr Assunta Di Rosa, FMA, Stefano Carpino, Carolina Fiorica, don Arnaldo Riggi e Massimo Melodia.