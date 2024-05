Siracusa: il film festival quest’anno sarà in programma anche ad Avola

Quest’anno l’Ortigia film festival raddoppia e sarà in scena anche ad Avola, dal 31 luglio al 2 agosto. Il manifesto della XVI edizione è stato firmato dall’artista Alfredo romano. Appuntamento con la manifestazione dal 6 al 13 luglio ad Ortigia e per la prima volta anche ad Avola .

Il festival si arricchisce con una duplice programmazione. Una decisione dettata dalla volontà che Ortigia film festival rivesta una funzione propulsiva sul territorio a livello culturale, articolata in due momenti della stagione estiva in un’ottica di diffusione della settima arte. Il festival internazionale della città di Siracusa, per il settimo anno consecutivo, realizza il manifesto a partire dall’opera di un artista promuovendone il lavoro nell’ambito del progetto “Off sposa l’arte”.

Il progetto, lanciato nel 2018 in occasione del decennale di ortigia film festival, nasce dalla volontà di coinvolgere le altre arti all’interno della kermesse cinematografica. Ogni anno il direttivo di Off sceglie un artista che realizza l’opera da cui poi viene sviluppato il manifesto dell’edizione in corso.

“Off sposa l’arte” è curato da Roberto Gallo. Ogni anno l’artista scelto dona al festival l’originale della sua opera che sarà esposta durante tutta la manifestazione. Quest’anno sarà “Untitled” di Alfredo Romano l’opera che ispira il manifesto dell’Ortigia film festival.

Alfredo Romano, siracusano di nascita, ha partecipato alla biennale di Venezia nel 1986 e ha al suo attivo diverse mostre anche al di fuori dei confini nazionali, approdando in tutto il mondo. Alfredo Romano indaga i temi complessi legati alla fragilità della forma, alla precarietà dell’esistenza, alla caducità delle cose, al disfacimento della memoria, alla violenza, al vuoto culturale. La sua ricerca artistica procede, ancor aoggi, sostenuta da un solido impegno etico, con un particolare accento sull’indifferenza e sui temibili processi di omologazione, che sottendono l’epoca in cui viviamo, a cui l’artista risponde con delle opere che vogliono rendere manifesta la tensione delle fratture.

Saranno tre le sezioni competitive dell’Ortigia film festival, ossia: il concorso lungometraggi opere prime e seconde italiane, il concorso documentai e il concorso internazionale cortometraggi. Tre le sezioni non competitive: ossia cinema Women, cinema & arte e La voce del mare che rappresenta invece la sezione a tempatica ambientale. Ortigia film festival è organizzato dall’associazione culturale ETS Sa.Li.Rò, è diretto da Lisa romano e Paola Poli. Negli anni ha ricevuto la prestigiosa medaglia del presidente della Repubblica e il sostegno del ministro, del comune, della Regione, di Rai cinema canne e il sostegno di Sias.