Caltanissetta: a scuola di archeologia con SiciliAntica

A Caltanissetta si andrà a scuola di archeologia con SiciliAntica all’istituto di istruzione secondaria superiore Luigi Russo e all’istituto di istruzione secondaria superiore Alessandro Volta di Caltanissetta.

La sede nissena dell’associazione culturale, presieduta da Stefania d’Angelo, ha avviato il progetto che negli scorsi anni ha portato, con grande successo, l’archeologia a scuola, per approfondire la conoscenza del patrimonio culturale siciliano e, in particolare, della Sicilia centrale.

Il progetto “a scuola di archeologia: conosciamo e tuteliamo il patrimonio culturale della Sicilia centrale” che il 18 aprile 2023 ha ricevuto il riconoscimento “Segnalazione di buon esempio”, partecipando alla IX edizione del premio nazionale “Persona e comunità”, coinvolgerà i docenti e gli studenti delle prime classi del liceo linguistico dell’IISS Luigi Russo e la classe IG del liceo scientifico Alessandro Volta, grazie alla disponibilità dei dirigenti scolastici Maria Rita Basta e Vito Parisi, in collaborazione con il parco archeologico di Gela diretto da Luigi Maria Gattuso, con il comitato di quartiere di Gibil Habib, presieduto da Salvatore Granata e con il nucleo tutela patrimonio culturale dei carabinieri di Palermo, grazie alla disponibilità del comandante, tenente colonnello Gianluigi Marmora.

Il progetto nasce dal desiderio di raccontare il passato e di far conoscere il territorio in cui viviamo in modo avvincente e giocoso. Attraverso un percorso attivo e stimolante, i ragazzi impareranno a conoscere le civiltà con cui il territorio della Sicilia centrale si è confrontato e i loro usi e costumi; scopriranno le diversità e le similitudini che intercorrono tra l’antico e il presente; apprenderanno l’importanza della tutela e della valorizzazione del territorio scoprendo insieme i documenti che esso custodisce dal punto di vista storico e archeologico.

Il progetto avrà l’obiettivo di trasmettere non solo la conoscenza della storia, del territorio e dei metodi della ricerca archeologica, ma di consentire l’acquisizione di una nuova coscienza del bene culturale, intesa sia come consapevolezza del valore e della tutela del bene archeologico in sé, sia del territorio e delle realtà antiche, scoprendo insieme come il passato e i suoi monumentali resti siano ancora parte integrante del nostro presente e facendo crescere la consapevolezza che i beni culturali costituiscono una testimonianza importante del nostro passato e una risorsa per il futuro.

Il progetto, di cui Simona Modeo, vicepresidentessa regionale di SiciliAntica, è docente referente, è strutturato secondo tra differenti moduli. IL primo riguarda lezioni frontali, il secondo prevede visite guidate presso aree e monumenti di interesse archeologico e il terzo sarà un laboratorio di catalogazione dei reperti archeologici e survey.

L’archeologia è una materia che può essere raccontata anche ai giovani in modo semplice, ma efficace. Le modalità di esposizione e la difficoltà dei contenuti presentati durante le lezioni saranno adeguate all’età dei fruitori. Gli argomenti proposti nascono dalla volontà di offrire sia lezioni che consentono di approfondire tematiche affrontate nell’attività curriculare, sia lezioni che permettano di acquisire competenze specifiche riguardanti l’archeologia, le metodologie di studio e conservazione dei materiali, le tecniche costruttive antiche. Le visite guidate, le escursioni proposte e il survey hanno il duplice scopo di approfondire, attraverso la visione del contesto di pertinenza e dei resti materiali, gli argomenti eventualmente già trattati nelle classi e contemporaneamente di far avvicinare i ragazzi al territorio in cui vivono. Il progetto inizierà il 7 novembre e si svolgerà durante tutto l’anno scolastico.