Avola (Sr): il Lions incontra il governatore del distretto

Il governatore del distretto 108 YB dei Lions Sicilia, Daniela Macaluso, ha incontrato i soci e i presidenti dei 12 club della VII circoscrizione, presieduta da Giacomo Di Miceli. “La storia di questi club – ha detto – dimostra che, in questa porzione di Sicilia, il Lions è attento ai bisogni della comunità. La testimonianza di una vitalità dei club si evince dalla vostra comunità”.

La visita di Macaluso è l’appuntamento istituzionale più importante dell’anno. Quella ai club della provincia di Siracusa: da Pachino a Lentini si è svolta nella location di un agriturismo nel comune di Avola. Grande partecipazione di soci e officer, oltre 300 i Lions che sabato sera hanno riempito la sala conferenze dell’agriturismo per la visita del governatore del distretto Lions 108Yb Sicilia Daniela Macaluso

La visita del governatore è sempre un avvenimento importante e atteso per i Lions club, perché rappresenta un’occasione di condivisione di idee, progetti e sentimenti con una guida capace di motivare e indirizzare comportamenti e azioni nel rispetto delle regole e delle finalità dell’associazione. L’incontro è stato aperto dai saluti della vice presidente del club Siracusa Host Concetta Maida e dopo l’ascolto degli inni del Canada, Europeo e Italiano, il cerimoniere del club Siracusa Host Giuseppe Vaccaro su invito del cerimoniere distrettuale Salvo Priola ha letto gli scopi lionistici. Per il sindaco di Avola Rossana Cannata la presenza del Governatore del Lions nella VII circoscrizione è motivo di impegno civico sia per il lavoro che i club fanno a fianco delle comunità civiche dell’interna provincia sia per il contributo culturale che svolto sul territorio. Al incontro hanno partecipato i past governatori Maurizio Gibilaro, Francesco Cirillo, delegato del governatore ai rapporti internazionali sulla disabilità e formazione Vincenzo Spata, il past presidente del consiglio dei governatori e del comitato statuti e regolamenti Goodwill Ambassadot Salvatore Giacona, il primo e il secondo vice Governatore rispettivamente Mario Palmisciano e Diego Taviano il segretario tesoriere distrettuale rispettivamente Marcello Damiata e Tommaso La Croce, il coordinatore distrettuale Gme/Get Antonio Bellia e il direttore della Rivista Walter Buscema. Poi gli interventi dei presidenti di zona 18, 19 e 20 rispettivamente Salvatore Bonanno, Fabio Gaudioso e Santa Morello e l’intervento del presidente della VII Circoscrizione Giacomo Di Miceli.

“Questa circoscrizione – ha detto il presidente Giacomo Di Miceli – è attiva e fattiva è oggi è presente per accogliere il nostro Governatore e che vede club che hanno oltre sessant’anni di vita sul territorio, i cui soci hanno sempre tenuto alto gli ideali e i principi di essere Lions. La loro vita si vede dalla presenza di uno dei soci storici di questa circoscrizione il socio Giuseppe Guarnera, socio del club di Lentini e dal giovane Leo. La nostra circoscrizione da qualche anno ha intrapreso un percorso accanto agli ultimi, in particolare con aver donato a tutti i comuni della provincia la piattaforma digitale della solidarietà. In questo anno abbiamo realizzato una teca sistemata in un centro commerciale per la raccolta degli occhiali e il concerto offerto alla Madonnina in occasione del 70 anniversario della lacrimazione”.

Poi gli interventi dei past governatori, lo scambio dei guidoncini tra il governatore e i presidenti del club e la consegna del contributo per la fondazione. Il governatore Daniele Macaluso ha consegnato delle Pins ai delegati e soci. Le conclusioni affidate al Governatore Daniela Macaluso. “Ascolto, comprensione ed azione” le tre parole-guida di questo anno. Non è solo un motto ma l’auspicio per traghettare l’associazione dal “coraggio di una scelta” al “coraggio delle idee”, perché abbiamo il dovere di ascoltarci e ascoltare i bisogni e le esigenze dell’altro, di comprenderci e comprendere cosa sia giusto fare, di agire in armonia e agire in maniera efficace nelle nostre comunità. Sono onorata di rappresentare il distretto a livello nazionale e internazionale. Grazie della vostra accoglienza, del vostro calore e dell’amicizia che mi dimostrate ogni giorno. Grazie al grande cuore dei Lions siciliani e al vostro in particolare. Siete una circoscrizione viva e vitale. Si sente. A chi mi chiede se ne vale la pena – ha esclamato sorridendo – rispondo che nonostante la fatica e i problemi, vale la pena di accettare la sfida di essere Lions!”.