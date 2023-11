Palermo: continua il torneo di scacchi

Ancora tre turni di gioco per il torneo di scacchi che si sta svolgendo a Città del Mare (Terrasini). Per l’occasione del Fide world senior chess championship, il presidente della FIDE Arkadij Vladimirovic Dvorkovic è in visita a Palermo. Domani Dvorkovic sarà ospite allo stadio Renzo Barbera.

Alle 10.30 il massimo rappresentante della federazione internazionale degli scacchi riceverà dai dirigenti della società rosanero una maglia con il suo nome. Il campionato mondiale senior di scacchi si sta svolgendo al CDS Hotel Città del mare di Terrasini, nel palermitano e si avvia al rush finale. .

Mancano soltanto tre turni di gioco per proclamare i vincitori delle tre categorie tra i 296 già pluridecorati campioni provenienti da ogni angolo del mondo. Diversi sono stati gli appuntamenti nel corso di questo mondiale di scacchi, ma il clou degli eventi collaterali è in programma domani con l’arrivo a Palermo del presidente della FIDE.

Domani mattina, inoltre, i dirigenti della società di viale del Fante consegneranno al 51enne moscovita, una maglia rosanero con impressi il suo nome e il numero 64 che richiama il totale dei quadrati che compongono una scacchiera.

Arkadij Vladimirovic Dvorkovic, oltre a sedere sulla poltrona più importante della FIDE, è anche un grande appassionato di calcio. Nel 2018 è stato membro dell’organizzazione dei mondiali in Russia che si conclusero con la vittoria della Francia. Domani, per la prima volta qui in Sicilia, sarà ospite di una delle più antiche società di calcio che proprio ieri ha festeggiato i 123 anni di attività. Oggi, a Terrasini, si è svolto l’ottavo e terzultimo turno di gioco del campionato mondiale senior di scacchi.