Mazara del Vallo (Tp): ritorna la Strawoman, camminata in rosa dedicata alle donne

Ritorna a Mazara del Vallo, il 15 ottobre, la tredicesima edizione di Strawoman, una corsa/camminata in rosa che partirà da piazzale Quinci alle 9.00 di domenica. La giornata sarà all’insegna di sport, incontri, benessere, divertimento e senza alcuna competizione.

Una corsa/camminata in cui migliaia di donne, con le loro luminose magliette rosa coloreranno il lungomare della città, famosa per splendida statua del satiro danzante, per l’esclusivo gambero rosso e per le incantevoli spiagge, con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica a temi quali la prevenzione alla salute e la scelta di uno stile di vita equilibrato.