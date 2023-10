Comiso (Rg): in scena “Shuma”

Il cortile della fondazione Bufalino di Comiso, nel ragusano, ospiterà la presentazione dello spettacolo teatrale Shuma. Appuntamento il 7 ottobre alle 20.00 con il testo di e con Peppe Macauda, con il patrocinio dell’alto commissariato delle nazioni unite per i rifugiati.

Una favola, indicata dagli 8 anni in su, nata da un fatto di cronaca: il 18 aprile 2015 c’è un naufragio nel Mar Mediterraneo e il corpo di un ragazzino del Mali viene recuperato con una lodevole pagella cucita all’interno della propria giacca.

In Shuma un bambino in fuga dalla sua terra cade in mare da un barcone della speranza: tra mille peripezie ed incontri leggendari il bambino affronterà un viaggio interiore che farà sorgere in lui un dubbio atavico: andare o restare? Lo spettacolo è prodotto da Santa Briganti. L’iniziativa è promossa, insieme al museo, dal comune di Comiso e dalla cooperativa Turi Apara. Attività gratuita fino ad esaurimento posti.