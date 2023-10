Comiso (Rg): ai nastri di partenza il campionato di serie C unica

Domenica prossima, 8 Ottobre alle 18:30, inizia il campionato dell’Olympia Multiprestito Comiso. La prima partita della stagione si giocherà in casa nella consueta cornice del Paladavolos.

Dopo la cavalcata vincente della C Silver, si parte con la C Unica Sicilia-Calabria e proprio una squadra calabrese sarà la prima avversaria di turno. La squadra di coach Farruggio affronterà la Stingers Reggio Calabria in una sfida che già si preannuncia di alto livello all’esordio, un’avversaria ostica e ben attrezzata che ha elementi di grande esperienza come Pandolfi, un forte cecchino come l’argentino Magarinos, il lungo brasiliano Sousa Pereira e tanti giovani tecnicamente validi.

La Multiprestito Comiso presenta un roster collaudato, visto che molti sono stati riconfermati dal campionato scorso, con i soli nuovi innesti di Ferrarotto, D’Urzo (già in evidenza nelle prime amichevoli e nella Coppa Sicilia) e con il ritorno di Mattia Lena. Grande entusiasmo e fiducia in squadra per questa nuova avventura, ma grandi aspettative anche da parte di tutto l’ambiente dei tifosi e degli appassionati che certamente non faranno mancare il loro calore dalla tribuna. Gli spalti gremiti saranno, come sempre è avvenuto negli ultimi anni, il sesto uomo a sostegno del team sul terreno di gioco. E allora appuntamento sul parquet comisano con capitan Iurato e compagni per la palla a due di domenica.