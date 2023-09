Siracusa: nasce uno spazio dedicato alle nuove frontiere dell’arte visiva

Nasce nel cuore di Ortigia, a Siracusa, “Montevergine arte contemporanea”, un nuovo project space dedicato alle arti visive contemporanee. L’inaugurazione è prevista per lunedì 7 ottobre alle 19.30 in via Serafino Privitera.

La direttrice artistica della galleria è Marilena Vita, un’artista attiva sia in Italia che all’estero, curatrice di fama e membro del consiglio dell’AICA (association International critiques d’art di Parigi) nonché segretaria generale della sezione AICA Italia. La mostra, situata nei suggestivi ambienti dei bassi di un palazzo risalente al Seicento, a pochi passi dal lungomare di Ortigia, MOntevergine arte contemporanea si propone di esplorare nuove ricerche, sperimentazioni e linguaggi artistici all’avanguardia, diventando un luogo di incontro per gli appassionati d’arte contemporanea, gli artisti e gli intellettuali.

Oltre ad esporre in permanenza le opere dell’artista Marilena Vita, la galleria ospiterà mostre collettive, personali, presentazioni e momenti d’incontro per discutere approfondire i temi legati all’arte contemporanea e ai fenomeni connessi. In occasione dell’inaugurazione di Montevergine Contemporanea si potranno ammirare alcune delle opere di pittura e fotografia di Marilena Vita, reduce dal successo della sua recente performance “Another love”, dedicata alla lotta contro la violenza sulle donne, che si è svolta nei giardini dello spazio Tethis a Venezia e all’interno del simbolo del terzo paradiso di Michelangelo Pistoletto. L’esposizione resterà aperta al pubblico fino al 30 novembre, da martedì a sabato dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19 ,su appuntamento. Sarà un’occasione unica per immergersi nell’universo dell’arte contemporanea e scoprire il talento eclettico di Marilena Vita.