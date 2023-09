Ragusa: convegno sull’economia del mare

Domani, venerdì 29 settembre, a Ragusa Ibla, si terrà il convegno “Blue economy: innovazione e sviluppo sostenibile” per confrontarsi e prendere coscienza delle potenzialità del comparto marittimo, destinato ad affermare valori importanti per l’economia e per la sostenibilità delle varie filiere che compongono il grande sistema mare. Tra gli invitati anche il senatore Nello Musumeci, ministro per le poltiiche del mare.

Promosso dalla commissione europea, il convegno fa parte degli eventi celebrativi della European maritime day 2023 ed è realizzato grazie alla collaborazione del MIES, corso di laurea in management delle imprese per l’economia sostenibile, di Fedespedi, di AIBA, associazione italiana brokers di assicurazione e riassicurazioni, dell’università di Catania e del consorzio universitario di Ragusa.

Il convegno inizierà alle 09.30, moderato dall’avvocato Paolo Molinelli, presidente del Propeller club di Palermo. Dopo i saluti della autorità, seguiranno gli interventi dei relatori previsti nella sezione istituzionale, tra cui Pierluigi Catalfo, direttore del corso di laurea in management delle imprese per l’economia sostenibile, Mies, l’avvocato Alberto Cozzo, presidente di Fedespedi Sicilia e Flavio Sestilli, presidente di Aiba, nella sessione tecnica e dei rappresentanti del sistema economico ibleo.

Le iniziativeche celebrano l’EMD si svolgono in tutta Europa dal 1° aprile al 31 ottobre.Istituita ufficialmente nel 2008, la Giornata marittima europea ha contributo a rendere più importante la necessità di una gestione sostenibile di mari e oceani, sensibilizzando così l’opinione pubblica e ricordando ai cittadini europei l’importanza di vivere in Paesi dove le acque che bagnano le coste siano in salute.

L’EMD si rivolge a professionisti, rappresentanti delle istituzioni pubbliche e private, del comparto marittimo, delle imprese, delle università, del turismo e di tutti coloro interessati alla Blue Economy attraverso un sistema di responsabilità e di concreta partecipazione di tutti gli attori ad una produzione rispettosa dell’ambiente e capace di valorizzare le risorse del territorio costiero, utilizzando dialogo e condivisione delle esperienze e delle conoscenze.