Bolognetta (Pa): si presenta il libro “Dietro il fronte 1915-18”

In occasione della presentazione del libro “Dietro il fronte 1915-18. La grande guerra a Palermo e nei comuni della provincia” di Salvatore Cimilluca, si terrà l’incontro su “Guerre di ieri, guerre di oggi e aspirazione alla pace”. Si tratta di un incontro promosso da BCsicilia, in collaborazione con il forum delle associazioni bolognettesi e il museo delle Spartenze.

Dopo l’introduzione dei lavori affidata a Mario Motta, presidente di BCsicilia di Bolognetta, sono previsti gli interventi di Alfonso Lo Cascio, presidente regionale di BCsicilia, Marco Giammona e Claudio Paterna. A coordinare i lavori saranno Giuseppe LIsciandrello e Santo Lombino. Sarà presente anche l’autore. La conferenza si terrà domenica 17 settembre alle 20.30 in piazza dei caduti in guerra a Bolognetta, in provincia di Palermo.

L’obiettivo del saggio, prodotto dalla Diogene edizioni Bologna, è far convivere la grande storia con le vicende della gente comune, in Sicilia, e in special modo a Palermo e nel palermitano, rappresentata dai tanti cittadini che dovettero combattere e, in molti casi, morire per la patria, a difesa dell’indipendenza e dell’integrità del territorio italiano. Questo studio particolareggiato e statistico sulla provincia di Palermo ha introdotto l’autore schematicamente sulla situazione storica del primo Novecento e questo lo ha reso edotto sulla drammaticità dell’evento bellico e sulla partecipazione attiva del popolo siciliano con momenti di sofferenza e vanto di gloria.

Nel primo capitolo si analizza la situazione storico-politica dell’Europa e dell’Italia, lo sviluppo del nazionalismo causato dal capitalismo travolgente e l’esigenza dell’irredentismo che ha diviso gli italiani tra interventisti e neutralisti. Il secondo capitolo tratta del coinvolgimento dei siciliani al fronte, delle varie fasi della guerra, della partecipazione attiva per aiutare o rifornire i militari in guerra. Sono stati analizzati i vari trattamenti per i prigionieri austriaci e per gli emigrati profughi delle terre dove imperversavano i combattimenti. Il terzo capitolo analizza i caduti dei singoli comuni della provincia di Palermo, attraverso statistiche che riguardano l’anno di nascita, l’anno di morte, le malattie riportate, le ferite che hanno causato la morte, infine sono ricordati i valorosi che hanno ricevuto medaglie. Nel quarto capitolo vengono evidenziati, in alcuni Comuni della Provincia, il fenomeno della renitenza, il reclutamento, la crisi economico-sociale provocata dall’inflazione, i sacrifici che non sono stati ricompensati delle politiche successive.

Salvatore Cimilluca, nato a Palermo il 27 Aprile 1986, vive a Ventimiglia di Sicilia. Ha conseguito la laurea in Scienze politiche e delle Relazioni Internazionali presso l’Università degli studi di Palermo e nel 2016 si laurea in Scienze delle Pubbliche Amministrazioni presso l’università degli studi di Catania, è abilitato con livello C1 in lingua e traduzione francese e Inglese , è insegnante di discipline giuridiche ed economiche negli Istituti superiori. Ha studiato i rapporti tra potere e società in Italia, assumendo anche impegni politici e civici.