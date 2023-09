Acate (Rg): verso la prima collettiva d’arte internazionale

Si chiama “Coloriamo il castello dei principi di Biscari con la pace” la prima collettiva internazionale d’arte che sarà ospitata ad Acate, centro in provincia di Ragusa. La mostra sarà inaugurata il 23 settembre alle 17.00. Un appuntamento organizzato dall’associazione “la via dell’arte” in collaborazione con l’amministrazione comunale e il patrocinio della confederazione mondiale degli exallievi di Don Bosco, dell’associazione francese Unisvers’art, del club artisti georgiani e della Ficiesse.

La collettiva internazionale d’arte si terrà dal 23 fino al 30 settembre ed è inserita nel progetto “Biscaris sports& artists in love”. L’iniziativa, voluta dal direttore artistico Roberto Guccione, in collaborazione con l’amministrazione comunale e in particolar modo con l’assessorato alla cultura guidato dal giovane Giuseppe Raffo, ha come obiettivo la promozione del territorio del piccolo centro, per renderlo appetibile agli oltre 75 artisti provenienti da ogni angolo del pianeta, fra cui Georgia, Ungheria, Russia, Francia, Malta, Slovacchia, Austria e Finlandia.

“Ovunque organizziamo le nostre Collettive, cerchiamo di colorare di bellezza le strutture che ci accolgono e di promuovere il territorio attraverso l’arte che è conoscenza completa dell’uomo – sottolinea il Maestro Roberto Guccione, che il prossimo 14 ottobre riceverà in Francia dalla “società accademica per l’incoraggiamento e l’educazione – arte, scienza e lettere”, una medaglia d’oro per il notevole contributo profuso nell’ambito artistico e culturale – punto di incontro dell’io interiore ed esteriore; un’esperienza toccante che permetterà ai visitatori di viaggiare in serenità all’interno dei mondi raffigurati nelle opere esposte dagli artisti”.

“Il Castello dei Principi di Biscari – afferma il sindaco Gianfranco Fidone- ha contribuito allo sviluppo del centro urbano e da quella struttura, simbolo della nostra città, vogliamo ripartire per sviluppare diversamente, attraverso l’arte, il nostro territorio”. “Con questo evento culturale – dichiara l’assessore Giuseppe Raffo- vogliamo dimostrare agli artisti che verranno ed ai visitatori che la nostra città può essere accogliente ed appetibile”.

Ecco l’elenco degli ospiti che hanno annunciato la loro presenza: Generale G.d.F in quiescenza Vincenzo Raffo, Prof. Riccardo Milici- Ambasciatore della Liberia; Prof. Vincenzo Canzonieri- Anatomo Patologo CRO Aviano- Prof. Universita’ di Trieste; Dott. Giuseppe Marino-Pneumologo- Ragusa; Dott. Valerio Martorana, Presidenza Confederazione Mondiale Exallievi Don Bosco; Dott.ssa Concetta Puccia- Ginecologa Ospedale Giovanni Paolo II Ragusa; Fotoreporter Angelica Ausilia Giadone.

Ospiti musicali: soprano Tanya Carbonero, musicista Marco Guccione

Inoltre, sarà presente, durante la Collettiva, l’artista Nino Darchia, in qualità di delegata in Georgia e Turchia dell’associazione La Via dell’Arte. La mostra rimarrà aperta fino al 30 settembre e sarà possibile visitarla, ogni giorno, dalle ore 18 alle ore 21 da lunedì a venerdì e nel fine settimana dalle ore 11 alle ore 13 e dalle ore 18 alle ore 21. La manifestazione sarà presentata da Valentina Maci e Valerio Martorana.

Di seguito l’elenco degli artisti che esporranno le loro opere:

Alberto Girani, Andrea Harangi, Angelo Criscione, Anna Concetta Porcino, Anna Maria Lopes, Maria Lopes, Carmelisa Paravizzini, Carmelita Caruso, Carmelo Battaglia, Cristina Bujoiu, Dobus Dorka, Dobus Gyorgy, Eden Dsg, Elena Ushavova, Florinda Giannone, Gino Amatu, Giovanni Raffo, Giuseppe Spadola, Giovanna Cusumano, Jaqueline Verniere, Katalin N.Sebestyen, Loredana Aimi, Luciano Piccitto, Lucilla Luciani, Luisa Barrano, Maria Grazia Gatto, Maria Lopes, Mario Perrotta, Mario Vittoria, Nadia Gaggioli, Natalia Dupont Dutilloy, Natia Gikashvili, Nelly Fonte, Nina Darchia, Paola Grillo, Patrizia Piazza, Pina Modica, Pina Cannarella, Rosanna Malandrino, Rosanna Reategui, Tatiana Koskinen, Titti Rapisarda, Tiziana Ferma, Valeria Terranova, Vladislava Yokovenko, Maria Gina Lima, Tahar Aouida, Tetiana Bulava, Gabriele Virdi Stella, Adriana Stella, Marinella Raffo, Beatrice Nicosia, Ettore Pompilio, Shorena Zumbadze, Moseshvili Maia, Giorgi Subeliani, Kavali Shanava, Tahar Aouida, Irina Kharatishvili, Nina Darchia, Erna E. Totogashvili, Gulnara Tsulukidze, Nona Kokaia, Nona Papashvili, Gocha Dzaganashvili, Nino Tchikadze, Nino Dzamashvili, Irina Dzamashvili, Eleonora Crocco.