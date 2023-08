Aci Sant’Antonio (Ct): verso il corso per direttore di coro

Il maestro Giovanni Scalici dirigerà il corso propedeutico per direttori di cori – I livello, corso fondamentale, organizzato dall’ARS Cori. Tre gli appuntamenti in programma: il 23 e il 24 settembre; il 20 e 21 gennaio 2024 e il 25 e 26 aggio 2024 ad Aci Sant’Antonio, nel catanese. Le iscrizioni scadranno l’8 settembre .

Il Corso propedeutico, che si svolgerà nella sala comunale di Aci Sant’Antonio, vuole essere un’iniziazione allo studio della direzione corale; in esso verranno offerti gli elementi basilari per un approccio consapevole della figura del direttore di coro (gestualità, analisi, interpretazione, vocalità, ecc…).

Non è richiesta, pertanto, da parte dei partecipanti, una specifica preparazione. Il Corso propedeutico attivato quest’anno, prevede il numero massimo di 10 partecipanti “effettivi” ed è rivolto a tutti coloro che nei vari ambiti della coralità, (aspiranti direttori, animatori liturgici, cantanti, coristi, organisti, appassionati di canto e di coro) vogliono acquisire i primi rudimenti sull’argomento.

Il corso prevede 42 ore di lezione distribuite in tre sezioni, per un totale di 6 giornate, e si avvarrà della preziosa collaborazione del coro laboratorio “G.P. da Palestrina di Aci Sant’Antonio (CT) diretto dal Mº Angelo D’Agata.

Per l’iscrizione al corso, si raccomanda di compilare il modulo d’iscrizione in allegato (eventualmente disponibile presso la segreteria dell’ associazione), che dovrà pervenire esclusivamente via e-mail entro venerdì 8 settembre 2023. In base alla data ed all’ora di arrivo del modulo d’iscrizione, verrà stabilita una graduatoria di partecipazione.

E’ necessario, pertanto, prima di eseguire il versamento della quota, contattare la segreteria per verificare il proprio posto in graduatoria.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE:

€ 150 per i membri di cori associati all’ArsCori;

€ 300 per i membri di cori non associati all’ArsCori;

€ 75 per gli “uditori” (coloro che assistono alle sessioni teoriche ma non partecipano alle sessioni pratiche).

La quota di partecipazione comprende la frequenza dell’intero corso modulato in 6 giornate, il materiale di segreteria e il book sugli argomenti trattati.

METODO DI PAGAMENTO:

Bonifico bancario intestato a: Associazione Regionale Cori Siciliani

IBAN: IT 88J0200883951000102827023

Causale: nome e cognome del partecipante/Iscrizione “corso propedeutico per direttori di coro”.

Per indicazioni su vitto e alloggio si prega di contattare la segreteria dell’associazione.