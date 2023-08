Monterosso Almo (Rg): verso la prima collettiva d’arte

A Monterosso Almo, nel ragusano, è tutto pronto per la prima collettiva internazionale d’arte “I colori degli artisti per la pace nel mondo”. L’inaugurazione è prevista per il 26 agosto alle 17.00 a palazzo Cocuzza. Un appuntamento organizzato da “La via dell’arte” in collaborazione con la pro loco, con il patrocinio della confederazione mondiale degli exallievi di Don Bosco, dell’associazione francese Unisvers’art, del club artisti georgiani, del Lions club monti IBlei e del comune di Monterosso. La collettiva sarà aperta al pubblico fino al 10 settembre.

L’iniziativa, voluta dal direttore artistico Roberto Guccione, in collaborazione con l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Salvatore Pagano, ha come obiettivo la promozione del territorio del piccolo centro, per renderlo appetibile agli oltre 80 artisti provenienti da ogni angolo del pianeta.

“L’arte è conoscenza completa, non solo conoscenza razionale. È principalmente uno svelamento – sottolinea il maestro Roberto Guccione – intuizione, profondo ascolto. È un’esperienza toccante, è moto interiore, in grado di farci stare bene anche fisicamente, spingendoci al rispetto e alla condivisione. Con l’inaugurazione della collettiva daremo il via ufficialmente ai festeggiamenti di San Giovanni Battista.”

“L’arte, in tutte le sue forme, è la manifestazione più nobile del genio umano. Nell’arte, creandola e godendone – dichiara Giovanni Morale, presidente della Pro Loco – l’umanità si riconosce nella sua più alta essenza e nelle sue più nobili virtù”.

“L’arte è attività conscia e inconscia, finita e infinita e nasce da questa contraddizione che trova nell’opera concreta – afferma il sindaco, Salvatore Pagano – una sintesi che si esprime nella bellezza. Siamo certi che con la bellezza arricchiremo il nostro borgo. Monterosso Almo dimostrerà a tutti questi artisti di essere una città accogliente. Sarà l’occasione per colorare di bellezza il territorio ibleo per lanciare un messaggio di pace a tutti gli uomini e le donne di buona volontà, un auspicio per porre fine a tutte le guerre”.

Hanno annunciato la loro presenza: Enzo Canzonieri, anatomo patologo Cro di Aviano – associato Università di Trieste, Natalina Romania, Priore di Sicilia dei Cavalieri di Malta OSJ; Maria Grazia Cianciulli, presidente Fondazione Grassi; Valerio Martorana, presidenza mondiale Confederazione Exallievi Don Bosco; Riccardo Milici, ambasciatore della Libera; Concetta Puccia, ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa; Carmelo Morana, urologo ospedale Giovanni XXIII Monastier di Treviso; Giuseppe Marino, pneumologo; Lucio Molè, presidente Pro Loco Chiaramonte Gulfi; Angelica Ausilia Giadone, fotoreporter; Marco Guccione, musicista. Inoltre sarà presente, durante la Collettiva, l’artista Nino Darchia, in qualità di delegata in Georgia e Turchia dell’associazione La Via dell’Arte.

La Collettiva sarà inaugurata sabato 26 agosto alle ore 17; la mostra rimarrà aperta fino al 10 settembre e sarà possibile visitarla, ogni giorno, dalle ore 18 alle ore 21 da lunedì a venerdì e nel fine settimana dalle ore 11 alle ore 13 e dalle ore 18 alle ore 21. La manifestazione sarà presentata da Valerio Martorana.

Di seguito l’elenco degli artisti che esporranno le loro opere: Alberto Girani, Andrea Harangi, Angelo Criscione, Angelica Ausilia Giadone, Anna Concetta Porcino, Anna Maria Lopes, Maria Lopes, Carmeline Cannella, Carmelisa Paravizzini, Carmelita Caruso, Carmelo Battaglia, Cristina Bujoiu, Dobus Dorka, Dobus Gyorgy, Eden Dsg, Elena Ushavova, Erna E. Totogashvili, Florinda Giannone, Gino Amatu, Giorgi Subeliani, Giovanni Raffo, Giuseppe Spadola. Giovanna Cusumano, Gocha Dzaganashvili, Gulnara Tsulukidze, Irina Dzamashvili, Irina Kharatishvili, Jaqueline Verniere, Katalin N.Sebestyen, Lela Iobidze, Loredana Aimi, Luciano Piccitto, Lucilla Luciani, Luisa Barrano, Maia Moseshvili, Maya Kvelidze, Maria Khatiashvili, Maria Grazia Gatto, Maria Lopes, Mario Perrotta, Mario Vittoria, Mosashvili Marina, Mzia Goisashvili, Nadia Gaggioli, Natalia Dupont Dutilloy, Natia Gikashvili, Nelly Fonte, Nestani Gagnashvili, Nina Darchia, Nino Tchikadze, Nino Dzamashvili, Nona Kokaia, Nona Papashvili, Paola Grillo, Patrizia Piazza, Pina Modica, Pina Cannarella, Pino Noto, Rosanna Malandrino, Rosanna Reategui, Sergio D’ Amore, Shorena Zumbadze,Tatiana Koskinen, Titti Rapisarda, Tiziana Ferma, Valeria Terranova, Vladislava Yokovenko, Khato Sharashenidze, Kavali Shanava, Monica Interlandi, Adriana Stella, Giovanna Roccuzzo, Stella Virdi Gabriele, Giorgio Moncada, Stefania Cicero e Giovanni Petitto.